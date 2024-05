ALÔ ALÔ

Daniela Mercury participará da abertura do ESG Fórum Salvador

Evento, promovido pelo CORREIO e Alô Alô Bahia, acontece no dia 22 de maio, às 18h, no Porto de Salvador, Comércio

Alô Alô Bahia

Publicado em 8 de maio de 2024 às 05:00

A cantora Daniela Mercury é embaixadora do UNICEF no Brasil desde 1995 Crédito: Célia Santos/divulgação

Uma das principais vozes do país, com uma vibrante carreira fora do Brasil, Daniela Mercury sempre associou sua imagem como artista à de ativista pelos direitos humanos, usando sua voz para repercutir causas importantes e urgentes. Um pouco desse lado da cantora será compartilhado por ela durante a abertura do III ESG Fórum Salvador, no próximo dia 22 de maio, às 18h, no Porto de Salvador (Comércio).

“Vai ser muito interessante participar deste fórum em Salvador. Faz 40 anos que luto por direitos humanos em todo o Brasil e será importante falar sobre isso na minha cidade”, declarou Daniela em entrevista ao Alô Alô Bahia. A artista é embaixadora do UNICEF no Brasil desde 1995, representante da ONU e integrante do Observatório de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça, além de membro permanente da Comissão Arns de Direitos Humanos. Na ocasião, Mercury também falará da forma como vem utilizando a música, ao longo das últimas três décadas, para aproximar as diferenças e promover o respeito entre todos.

Na mesma noite, os convidados do fórum, promovido pelo CORREIO e Alô Alô Bahia, assistirão à palestra do prefeito de Salvador, Bruno Reis, com o tema Avanços ESG da primeira capital do Brasil. O presidente da CUFA - Central Única de Favelas, Preto Zezé, e o governador do Pará, Helder Barbalho, anfitrião da COP 30 no Brasil, também participarão da cerimônia de abertura.

No dia seguinte, a programação iniciará pela manhã e seguirá até o fim tarde. Estão previstas palestras e painéis com especialistas em temas relacionados ao ESG. O Fórum garantirá, por mais um ano, informação de qualidade para o público que o prestigia tanto presencialmente quanto no ambiente on-line - haverá transmissão ao vivo no canal do jornal CORREIO em seu perfil no YouTube.