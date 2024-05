Humberto Gessinger chora com homenagem de Lucas Lima cantando 'Somos quem podemos ser'

Altas Horas fez homenagem ao Rio Grande do Sul com participação de artistas gaúchos

O cantor Humberto Gessinger não segurou a emoção durante participação no Altas Horas, exibido na noite deste sábado (18). Ele chorou ao ouvir Lucas Lima cantando o clássico Somos quem podemos ser, do Engenheiros do Havaii.