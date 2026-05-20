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Moura Dubeux conclui aquisição do antigo Pestana Bahia e anuncia novo complexo imobiliário em Salvador

O empreendimento contará com 438 unidades

Alô Alô Bahia

Publicado em 20 de maio de 2026 às 05:00

Imóvel onde funcionou o tradicional Pestana Bahia, no Rio Vermelho Crédito: @myphantomtoy

A Moura Dubeux concluiu, nesta segunda-feira (18), a aquisição do imóvel onde funcionou o tradicional Pestana Bahia, em Salvador. Segundo informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, a área receberá um novo complexo imobiliário composto por projetos residenciais e de uso misto. De acordo com a incorporadora, o edifício existente passará por retrofit completo e será rebatizado como Salvador 220. O empreendimento contará com 438 unidades voltadas a hospedagem, moradia, trabalho, lazer e conveniência.

No mesmo terreno também será desenvolvido o residencial de alto padrão Cyano, composto por 68 apartamentos de três e quatro suítes, todos com vista para o mar. O imóvel possui cerca de 38 mil metros quadrados de área construída em um terreno com mais de 30 mil metros quadrados. A companhia informou ainda que já possui alvará aprovado para execução dos projetos. O lançamento oficial do complexo acontecerá nesta quinta-feira, durante evento para convidados em Salvador.

Forró na Rua Chile

O Palacete Tirachapéu anunciou programação especial de São João em parceria com a Estação Rubi. O projeto Quintas Forrozeiras acontecerá nos dias 4, 11 e 18 de junho, na Rua Chile, reunindo shows de forró, baião e xote em ambiente com decoração temática e gastronomia junina. A programação contará com apresentações de Marcos Café, Del Feliz e Gel Barbosa. O couvert artístico custa R$ 150.

Rumo ao Guiness

Uma família baiana pode entrar para o Guinness Book como a mais longeva do mundo. Os dez irmãos vivos somam juntos 911 anos de idade, superando o atual recorde mundial, de 878 anos, pertencente a uma família dos Estados Unidos. Representantes do Guinness entrevistaram os integrantes no último sábado (16), data que marcou os 99 anos de Zélia, a irmã mais velha. A celebração reuniu cerca de 250 pessoas em Salvador. Os irmãos têm entre 83 e 99 anos e são naturais de cidades como Formosa do Rio Preto e Santa Rita de Cássia.

Sócios da Ginga Salvador Crédito: Elias Dantas

Em clima de Copa

A Ginga Salvador reuniu convidados nesta segunda-feira (18), no Pirambeira, na Pituba, para acompanhar ao vivo a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. O evento contou com roda de samba, chopp, drinks e petiscos, antecipando a atmosfera da arena temática que será montada no estacionamento do Shopping da Bahia entre 11 de junho e 19 de julho. A programação terá transmissão dos jogos da Copa, shows musicais, vila gastronômica e ativações especiais. Entre as atrações confirmadas estão Durval Lelys, Banda Eva, Xanddy Harmonia, Matuê e Escandurras.

Edição comemorativa

O Bahia Vinho Show celebra dez anos nos dias 29 e 30 de maio, no Hotel Vila Galé, em Ondina. O evento amplia a proposta nesta edição e passa a reunir também destilados, cafés e outras bebidas premium, além de rótulos nacionais e internacionais. A programação contará com degustações, networking e palestra da sommelière Esmeralda Stallone. Os ingressos custam R$ 147.

Temporada baiana

O ex-jogador Raí escolheu Salvador para uma noite de música nesta segunda (18), dia da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O ídolo do futebol acompanhou o show esgotado de Mãeana na Casa da Mãe, no Rio Vermelho, ao lado do cantor Fatel e da produtora Fau Motta. No palco, a artista esteve acompanhada por Bem Gil e Marcelo Costa. Durante a apresentação, Raí chegou a cantar junto sucessos como Tapete Voador. Revelado pelo São Paulo, o ex-meia foi campeão mundial com a Seleção em 1994 e mantém residência em Paris, onde atuou pelo Paris Saint-Germain.

Sofia Chaves Crédito: divulgação

Formatura nos EUA

A baiana Sofia Chaves se formou na The Wharton School, da University of Pennsylvania, uma das instituições mais prestigiadas dos Estados Unidos e integrante da Ivy League. Natural de Salvador, ela concluiu o curso de Business Administration com foco em Finanças e Empreendedorismo, sendo a única nordestina entre os cinco brasileiros da turma de 2026. Após a graduação, Sofia pretende retornar ao Brasil para atuar nos negócios da família e na Aquara.ai, startup de inteligência artificial voltada ao mercado de fusões e aquisições.

Álvares Gastrobar Crédito: divulgação

Novidade no Rio Vermelho