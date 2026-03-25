ALÔ ALÔ

Orla do Rio Vermelho ganha novo restaurante com vista mar em abril

Jota Gastronomia ocupará o imóvel que anteriormente abrigou o Silva Cozinha

Alô Alô Bahia

Publicado em 25 de março de 2026 às 05:00

O novo restaurante do chef Jota Moraes Crédito: divulgação

O chef Jota Moraes se prepara para inaugurar o Jota Gastronomia, seu novo restaurante no Rio Vermelho, em Salvador. A casa ocupará o imóvel que anteriormente abrigou o Silva Cozinha. A abertura para convidados está prevista para o dia 1º de abril, com início das atividades para o público no dia seguinte. O novo espaço marca uma nova fase do cozinheiro, que esteve à frente por anos do Casa de Farinha, no Santo Antônio Além do Carmo, onde também comandou o Joca Mesa Bar.

A proposta do Jota Gastronomia mantém a essência do trabalho do chef, com foco em uma cozinha regional contemporânea, de identidade nordestina e sertaneja. Entre os destaques do cardápio está o baião de dois de frutos do mar, um dos carros-chefe da casa. Segundo Jota, a mudança de endereço não altera o conceito. “Muda de bairro, mas não muda a essência”, afirma.

Sala de Espetáculos

As obras da futura Sala de Espetáculos, no bairro do Comércio, em Salvador, devem ser concluídas até junho, segundo a Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF). A inauguração, porém, está prevista para o segundo semestre, após a instalação do mobiliário. Com cerca de 80% de execução, o equipamento integra as ações de revitalização do Centro Histórico e de ampliação da oferta cultural na capital. O espaço funciona em um casarão do século XIX, com preservação de elementos originais combinada a soluções contemporâneas. A sala terá capacidade para cerca de 170 pessoas e será voltada a apresentações intimistas, com estrutura de acústica, iluminação e áudio de alta tecnologia. A proposta é receber desde shows musicais até pequenas orquestras.

Recordar é viver

Salvador completa 477 anos no próximo domingo (29). Para marcar a data, o Alô Alô Bahia inicia uma série especial que resgata espaços que marcaram gerações e seguem vivos na memória dos soteropolitanos, entre casas noturnas, restaurantes, hotéis e áreas de lazer. Vale conferir a matéria no aloalobahia.com.

Em alta

Salvador está entre os destinos mais procurados para a Semana Santa, segundo levantamento da Civitatis. A capital baiana ocupa o segundo lugar no ranking, atrás apenas do Rio de Janeiro, com forte presença de cidades do Nordeste entre as mais buscadas para o período.

Arte e Antiguidades

Galerias e antiquários baianos participam da III Mostra de Arte, Antiguidades e Joalheria do Círculo dos Antiquários do Brasil, que será realizada de 8 a 11 de abril, no Hotel Renaissance, em São Paulo. O evento reúne expositores de diversas regiões do país, com seleção de obras de arte, mobiliário, antiguidades e joias.

Marisa Monte Crédito: Léo Aversa

Neste sábado

Marisa Monte se apresenta em Salvador neste sábado (28), na Arena Fonte Nova, com a turnê Phonica, que encerra a passagem da artista pelo Nordeste. No palco, a cantora será acompanhada por uma orquestra sinfônica com 55 músicos, sob regência do maestro André Bachur. O projeto já reuniu mais de 120 mil pessoas pelo país.

Baile da Cidade

O Baile da Cidade acontece nesta quinta (26), no Campo Grande, dentro da programação do Festival da Cidade 2026. Com apresentações ao longo da tarde e da noite, o evento reúne orquestras como OCSal, Fred Dantas, Zeca Freitas e Sérgio Benutti. O espaço também recebe a Semana do Artesão Adaba e o projeto Teatro para Todos. Promovido pela prefeitura, o festival ocupa diversos pontos de Salvador com atrações culturais gratuitas.

Novo Centro Cultural

A vila de Praia do Forte, em Mata de São João, ganhará um novo Centro Cultural, com investimento superior a R$ 3 milhões. Em fase de licitação, o projeto prevê espaço com dois pavimentos, salas para atividades artísticas e área expositiva. A expectativa é que o equipamento receba o nome de Centro Cultural Dona Edite.

Marisa Orth Crédito: divulgação

Tributo a Belchior