ARTIGO

Carnaval ESG é política pública, não discurso

A sustentabilidade não é um adereço. Ela é parte estruturante do projeto de cidade que estamos construindo

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 14:20

Considerado o maior do mundo, o Carnaval de Salvador também se destaca como o evento com maior compromisso social e ambiental. Durante a celebração, todos os órgãos da Prefeitura atuam em sinergia, com foco na proteção social, garantia de direitos e acolhimento das demandas nos territórios do Carnaval. Isso marca um avanço significativo para Salvador, rumo a um modelo de grande evento que prioriza a responsabilidade ambiental, a inclusão e a proteção social.

No Carnaval 2026, priorizamos públicos em situação de vulnerabilidade: crianças e adolescentes, população em situação de rua, catadores de materiais recicláveis, idosos, pessoas com deficiência e ambulantes. Reforçamos a proteção de mulheres, crianças e adolescentes, com prevenção de violências, presença direta nos circuitos e serviços funcionando 24 horas.

O Salvador Acolhe garante alimentação, acolhimento e proteção 24h por dia com cuidado especializado por equipe multidisciplinar, atividades esportivas, educativas e lúdicas para filhos de ambulantes e catadores.

Outro destaque é o Programa Catafolia, que, durante todos os dias de Carnaval, oferecerá café da manhã, almoço e lanche para 800 catadores e catadoras. Essa iniciativa garante a segurança alimentar e proporciona melhores condições de trabalho.

Estruturamos centrais de reciclagem nos circuitos com pontos de apoio equipados, garantindo dignidade produtiva e eficiência na gestão de resíduos. Cada cooperativa recebe aporte financeiro para logística e aquisição de EPIs. Ampliamos a coleta seletiva nos circuitos e camarotes, além das ações do projeto Plástico é Vida, fortalecendo a geração de renda e a destinação correta dos resíduos.

Criamos o Bora Ambulante, espaço onde trabalhadores podem tomar banho, descansar, recarregar o celular e recuperar as energias. Além disso, ambulantes têm direito a refeição e transporte gratuitos, com mais de 7 mil refeições ofertadas diariamente.

No campo ambiental, consolidamos critérios técnicos por meio do Selo Camarote Sustentável, realizamos inventário de gases de efeito estufa com compensação ambiental, promovemos educação ambiental nos circuitos e implementamos o reaproveitamento têxtil das camisas dos servidores.

É fundamental destacar que a engrenagem do Carnaval ESG depende da coordenação municipal. Sem ordenamento urbano, limpeza pública eficiente, logística integrada e apoio social, não há reciclagem estruturada nem inclusão produtiva consistente.

Salvador é referência nacional porque há planejamento, investimento municipal contínuo e integração entre meio ambiente, assistência social, trabalho e cultura.

Sustentabilidade não se resume a toneladas recicladas. É política pública estruturada. É cuidado com as pessoas. É geração de renda com dignidade. É proteção de direitos.

O modelo que defendemos é integralmente ambiental, social e econômico.

É renda para quem precisa.

É dignidade para quem trabalha.

É responsabilidade com a cidade.

E isso não é discurso. É execução.

Ivan Euler Paiva - mestre em Engenharia Ambiental Urbana e secretário da SECIS

Fernanda Lordêlo - mestre em Bioenergia e secretária da SPMJ

