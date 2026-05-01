ARTIGO

O voto não tem preço. Tem consequências

A participação responsável na construção da sociedade é tarefa permanente que desafia a todos

Dom Sergio da Rocha

Publicado em 1 de maio de 2026 às 17:47

No final da 62ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dia 24 de abril, foi publicada uma importante Mensagem ao Povo Brasileiro, refletindo sobre a realidade social do País, à luz de critérios éticos e evangélicos fundamentais. Na Mensagem, os bispos católicos do Brasil incluíram uma especial referência ao processo político-eleitoral brasileiro, assim afirmando: “Em um ano eleitoral, o Brasil necessita ainda mais, do diálogo paciente, espírito público e compromisso com o que é mais importante para a vida do povo.

Em outubro deste ano, encorajamos o povo brasileiro a participar efetivamente da festa da democracia e exercitar conscientemente a cidadania como o melhor mecanismo para a solução dos desafios nacionais. Importam tanto as eleições para o Poder Executivo como para o Poder Legislativo, especialmente diante da necessidade de um parlamento que enfrente as causas estruturais da pobreza e crie condições de uma educação de qualidade, de moradia digna e de acesso à saúde para todos. É importante combater a compra e a venda de votos. Como sabemos, “o voto não tem preço, tem consequências”. É fundamental escolher bem os candidatos, com propostas concretas a serviço dos mais vulneráveis, da justiça socioambiental e da vida. Da mesma forma, em tempos eleitorais, a relação entre religião e política deve respeitar as diferenças entre ambas e impedir qualquer instrumentalização. A liberdade religiosa sofre quando são atacadas as tradições religiosas”.

Este longo parágrafo sobre as eleições, se conclui com um importante alerta situando o período eleitoral nas novas condições em que se desenvolve o debate político. “Neste contexto, torna-se urgente proteger a verdade dos fatos, a integridade do debate público e a legitimidade do processo eleitoral, especialmente diante da disseminação organizada de desinformação, da manipulação do medo, dos discursos de ódio, do uso abusivo de novas tecnologias e dos recursos da inteligência artificial. A corrosão da convivência democrática enfraquece a sociedade e fere a verdade. Por isso, renovamos nosso apelo à caridade e à ética, especialmente no campo da comunicação”.

Esta Mensagem, embora dirigida a todo o povo brasileiro, interpela os cristãos e, de modo particular, os católicos. Um dos maiores desafios para o Cristianismo no mundo de hoje é a presença efetiva dos cristãos na sociedade, assumindo com responsabilidade e coerência a vida política, econômica e cultural. “Sal da terra” e “Luz do mundo” são expressões empregadas por Jesus, para definir, com forte simbolismo, o ser e o agir dos cristãos no mundo. A participação responsável na construção da sociedade é tarefa permanente que desafia a todos, políticos e eleitores. O caminho a ser percorrido se faz com passos incansáveis de fraternidade, de diálogo e de paz.