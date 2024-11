AUTOS

Kia apresenta picape média que deve chegar ao Brasil

Conheça a nova cabine dupla e veja como ficou a linha 2025 do Honda City

Antônio Meira Jr.

Publicado em 3 de novembro de 2024 às 11:00

A cabine dupla inédita será produzida na Coreia do Sul e começará a ser distribuída em 2025 Crédito: Divulgação

A Kia já havia oficializado que estava trabalhando em uma picape média e, em abril, divulgou imagens camufladas da Tasman - uma homenagem à Tasmânia, uma ilha na Austrália. Agora, a empresa mostrou o utilitário por completo e confirmou seu lançamento para o ano que vem em alguns mercados, incluindo Austrália, África e Oriente Médio, além da Coreia do Sul, onde é produzido. A Tasman segue o tradicional modelo de carroceria sobre chassis, como o aplicado na Toyota Hilux e Mitsubishi L200, por exemplo.

São 5,41 metros de comprimento, 1,89 metro de altura e 3,27 metros de distância entre-eixos, dimensões próximas às das rivais como a Volkswagen Amarok. A suspensão dianteira tem braço duplo e eixo rígido com feixes de molas na traseira. Inicialmente, o veículo pode ser impulsionado por dois motores turbinados a combustão, diesel e gasolina. No Brasil, o importador oficial da Kia, o Grupo Gandini, confirmou que a Tasman está nos planos, mas ainda sem data para uma eventual comercialização.

O interior do utilitário é arrojado, no mesmo estilo do SUV elétrico EV9 Crédito: Divulgação

DADOS TÉCNICOS

O propulsor a gasolina tem 2.5 litros, entrega 281 cv de potência e 43 kgfm de torque, e é associado a uma transmissão automática de oito velocidades. O motor diesel tem 2.2 litros e oferece 210 cv de potência e 45 kgfm de torque, ele usa o mesmo câmbio automático e ainda tem a opção de uma caixa manual, de seis marchas.

A tração pode ser 4x2 ou 4x4, e a possibilidade de imersão é de até 80 centímetros. A capacidade de carga varia entre 1.017 kg e 1.195 kg e o volume da caçamba é de 1.173 litros.

A capacidade de carga é superior a 1 tonelada e a caçamba comporta 1.173 litros Crédito: Divulgação

RANGER CABINE SIMPLES

A Ford vai usar a Fenatran para avaliar a receptividade da Ranger com cabine simples. De acordo com a empresa, seu estudo de mercado tem como base as 26 mil picapes vendidas no país para uso comercial no ano passado. Desse total, 7 mil unidades eram do tipo cabine simples ou chassi-cabine, um nicho interessante para a marca ampliar sua distância em relação à Chevrolet S10 e tentar se aproximar da Toyota Hilux, ambas com esse tipo de produto no portfólio. Nessa configuração, a Ranger tem capacidade para 1.250 kg de carga e a caçamba comporta 1.876 litros.

A Ford vai testar em evento de transporte uma versão da Ranger com caçamba maior Crédito: Divulgação

FENATRAN COMEÇA SEGUNDA

A 24ª edição da Fenatran, Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Carga, começa segunda-feira em São Paulo. Na última edição, realizada há dois anos, 500 marcas estiveram presentes, 66 mil pessoas participaram e foram gerados R$ 9,5 bilhões em negócios. O evento ocorrerá até sexta-feira, dia 8 de novembro, no São Paulo Expo.

HONDA CITY ATUALIZADO

A Honda apresentou a linha 2025 do City, seu veículo de entrada no mercado brasileiro. No exterior, o fator mais marcante são as grades dianteiras distintas para as duas configurações de carroceria, hatchback e sedã. A empresa optou por um tratamento mais esportivo para o hacth, com detalhes em preto brilhante nos detalhes. Já o sedã manteve os cromados na carroceria.

Em relação aos equipamentos de auxílio à condução, o sistema Honda Sensing está mais abrangente e é oferecido de série em três das quatro versões. Outra alteração importante é no freio de estacionamento, que passou a ter acionamento elétrico.

Na linha 2025, a Honda modificou o estilo entre as configurações hatch e sedã Crédito: Divulgação

MOTORIZAÇÃO E PREÇOS

A propulsão permanece inalterada, com a utilização do motor 1.5 litro aspirado. Com injeção direta de combustível, rende 126 cv de potência a 6.200 rpm, seja com etanol ou com gasolina. O torque máximo é de 15,8 kgfm a 4.600 rpm (etanol) e 15,5 kgfm a 4.600 rpm (gasolina). A transmissão é sempre automática do tipo CVT.

No total, são quatro versões e a inicial (LX), tem o mesmo preço em qualquer carroceria: R$ 117.500. A partir da EX, a opção sedã é R$ 1 mil mais cara. Os preços são de R$ 125 mil (EX), R$ 133.200 (EXL) e R$ 141.400 (Touring) no hatch. E o sedã: R$ 126 mil (EX), R$ 134.200 (EXL) e R$ 142.400 (Touring).

Na cabine, houve atualização na central multimídia e no freio de estacionamento Crédito: Divulgação

