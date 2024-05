TRABALHO

Chrono Working: o modelo de trabalho que respeita o relógio biológico

Empresas investem em jornadas de trabalho personalizadas para funcionários

N Nilson Marinho

Publicado em 13 de maio de 2024 às 05:00

Há pessoas que mal conseguem ficar em pé às 7h; outras, nesse mesmo horário, fizeram musculação, cardio de 15 minutos e estão em frente ao relógio de ponto prontos para dar início à jornada de trabalho de oito horas. Nossos relógios biológicos batem em ritmos distintos nos fazendo ser mais ativos no raiar do dia ou na chegada da noite.

A publicitária Luana Leal, por exemplo, se sente muito mais disposta quando o sol cruza o horizonte. A produtividade se intensifica à medida que os ponteiros do relógio correm em direção à madrugada. Não à toa, escolheu uma profissão em que trabalha, enquanto outros dormem. Tornou-se DJ e agita festas em boates do Rio Vermelho, em Salvador, há quatro anos.

“Eu me sinto mais produtiva da tarde para a noite. À noite então fico mais ativa. mesmo antes de tocar, meu corpo já funcionava assim. Nesse período, organizo a minha rotina e tudo que preciso fazer no dia. Já pela manhã funciono como carro velho”, brinca Luana.

Considerando essas diferenças, empresas têm adotado um ritmo de trabalho individual para cada funcionário respeitando suas particularidades, com a finalidade de construir uma equipe mais eficaz e um ambiente de trabalho mais holístico. O Chrono Working como é chamada essa iniciativa no mundo corporativo propõe que os profissionais estabeleçam seus próprios horários. Seja nas primeiras horas da manhã ou no mais tardar da noite, não importa, o compromisso é apenas com cumprir as metas.

“Essa abordagem flexível permite que os colaboradores possam ter mais equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional, e que alinhem sua rotina às suas necessidades fisiológicas. As empresas que propõem esse modelo dão o aval para que seus funcionários produzam nos horários que consideram estar mais ativos”, explica a socióloga e pesquisadora na área do Mundo do Trabalho e suas Metamorfoses, Cinthia Camargo.

Claro que o Chrono Working está longe de ser uma demanda que chegará à mesa de reunião da maioria dos CEOs. Por enquanto, lembra a socióloga, a abordagem ainda é vista como algo experimental, presente em empresas de setores específicos, como naquelas onde as demandas não são emergenciais e que podem ser facilmente fragmentadas.

“É uma abordagem interessante, que nos faz refletir sobre o mundo do trabalho, mas que, por enquanto, é mais debatido na ‘gringa’. Não é um modelo de trabalho que se encaixaria em qualquer área ou em qualquer setor. Não podemos ser tão otimistas assim”, lembra a pesquisadora.

Para Caio Fonseca, especialista em Educação Corporativa e mestre em Desenvolvimento Organizacional, para a implantação desse modelo, as lideranças precisam ter a certeza que suas equipes estão centradas em resultados e que se comunicam muito bem entre si.

“É preciso também ter a confiança de que os colaboradores conseguem gerir seus próprios horários e bater suas metas. É uma mudança difícil, que mexe com toda uma estrutura organizacional. Acredito que é bem mais fácil uma empresa nascer assim, do que implantar esse modelo ao longo do tempo” opina Fonseca.

Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos com 1,5 mil trabalhadores mostrou que 94% deles disseram não trabalhar em seus horários de maior produtividade. Outros 77% afirmaram que os horários padrões das empresas atrapalhavam suas rotinas e desempenho. 42%, por sua vez, não se intimidaram e revelaram que, por causa disso, acabam cochilando no expediente.