GTA V chega ao catálogo do Xbox Game Pass: será possível jogar até pelo celular

A Microsoft adicionou nesta quarta-feira (05) mais um grande jogo no seu catálogo do Xbox Game Pass. O GTA V, um dos mais baixados do mundo, poderá ser instalado gratuitamente pelos assinantes do serviço e também está disponível no Xbox Cloud Gaming. O sistema de jogos em nuvem permite que os jogadores tenham acesso ao jogo através de diversos dispositivos sem a necessidade de um console ou equipamento de ponta, é possível jogar até pelo celular. Basta uma boa conexão com a internet e já dá pra começar a sair pelas ruas de Los Santos.