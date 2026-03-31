COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

Gastos com emendas parlamentares sob Jerônimo sobem 430% e acendem alerta na Bahia

Leia a coluna na íntegra

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 31 de março de 2026 às 05:30

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Crédito: Reprodução

Petistas na Bahia, especialmente o senador Jaques Wagner, têm feito críticas duras ao volume de recursos destinados às emendas parlamentares no governo federal. Segundo ele, foi o“novo normal” encontrado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quando reassumiu o poder em 2023.

Mas, ao observar o que ocorre na Bahia, o cenário também poderia ser classificado - usando a própria expressão de Wagner - como “absurdo”. Ainda assim, o senador evita tratar do tema quando os números dizem respeito ao estado. E eles impressionam.

Em 2023, primeiro ano da gestão Jerônimo Rodrigues (PT), foram destinados R$ 122,7 milhões para emendas parlamentares, segundo dados da Secretaria da Fazenda. Para 2026, ano eleitoral, a previsão salta para R$ 650,5 milhões. Um crescimento de 430%.

Escalada bilionária

O avanço é ainda mais expressivo quando se observa o acumulado recente. Entre 2025 e 2026, os gastos podem ultrapassar R$ 1 bilhão em apenas dois anos - R$ 542,2 milhões no ano passado e R$ 650,5 milhões previstos para este ano. Na média do primeiro mandato de Jerônimo (2023–2026), o volume anual chega a cerca de R$ 421, 5 milhões.

A comparação com a gestão anterior reforça o salto. No governo Rui Costa (PT), atual ministro da Casa Civil, não houve execução de emendas em 2015. Em 2016, foram R$ 32,8 milhões, passando para R$ 52,4 milhões em 2022. É um crescimento expressivo à época, mas distante dos patamares atuais. A média anual na gestão do ex-governador ficou em R$ 46,6 milhões.

Na comparação entre o último ano do governo Rui e o último de Jerônimo, o volume de recursos será aproximadamente 12 vezes maior. Consultado pela coluna, o pesquisador de finanças públicas e professor da Uefs, Antonio Silva Magalhães Ribeiro, critica o volume destinado às emendas. “Depois de uma análise da evolução das emendas, a gente percebe que o compromisso do governo não é com as necessidades dos baianos. Por que esses gastos com deputados que já têm tantas verbas?”, questionou o especialista.

Nova pesquisa

A expectativa é que a primeira pesquisa AtlasIntel sobre o cenário eleitoral da Bahia seja divulgada no próximo mês. “Acredito que em abril teremos, mas ainda sem data definida”, disse o head de Análise Política da AtlasIntel, Yuri Sanches.

Lançamento