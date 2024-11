BAÚ DO MARROM

Quem é Mariana Carvalho, a bambambã dos camarins nos grandes shows realizados em Salvador?

Definindo-se como mulher preta e relações-públicas, Mariana já preparou os espaços para receber Beyoncé, Roberto Carlos, Djavan, Gilberto Gil e família, Lulu Santos, Alcione, entre outros artistas

Osmar Marrom Martins

Publicado em 16 de novembro de 2024 às 09:11

Mariana Carvalho Crédito: Divulgação

Catering é uma palavra inglesa que significa serviço de alimentação realizado por uma empresa que prepara as refeições em um local apropriado e, em seguida, as serve em outro espaço, indicado pelo contratante. E quando o local é o camarim de um show, aí não tem pra ninguém. A baiana Mariana Carvalho, 36 anos, filha dos produtores Irá Carvalho e Estácio Adorno, é a "bambambã" do mercado. Como diz aquele trecho de um sucesso cantado por Bell, "Se me chamar eu vou" – ela não teme desafios.

Mariana, que se define como “mulher preta, relações-públicas de formação, mãe de um menino lindo de 12 anos e noiva do amor da minha vida”, conversou com o Baú do Marrom e desvendou um pouco desse mundo que fascina tanta gente.

Afinal, como é lidar com astros e estrelas na hora de abastecer o camarim, que para eles é um espaço sagrado? “Fazer o catering de Beyoncé foi um desafio! Tive apenas 48 horas para executar algo que jamais imaginei fazer.” Confira o bate-papo:

Leia mais Quem são os filhos que assumem o privilégio de ter a carreira impulsionada pelos pais?

BAÚ DO MARROM - Quando você começou a fazer esse serviço de catering e o que a levou a investir nessa área?

MARIANA CARVALHO - O Catering Mari Carvalho nasceu em 2021 com o objetivo de entregar uma experiência gastronômica única em cada evento. Desde então, tenho me dedicado a personalizar cada detalhe, garantindo que cada artista e evento recebam um serviço que reflete sua individualidade e necessidades específicas.

BM - A convivência com seus pais, Irá e Estácio, produtores de shows, a influenciou?

MC - Acho que o exemplo arrasta, né? Então, como sempre vi em minha mãe uma mulher ativa e que corre atrás dos seus objetivos, não teria como ser diferente! Ela para mim é exemplo de como eu quero e estou construindo minha história.

BM - Explique para o leitor como funciona o serviço de catering?

MC - Minha abordagem é totalmente personalizada e artesanal, desde a escolha dos ingredientes até a apresentação final. Cada detalhe é cuidadosamente pensado para criar uma experiência inesquecível. Esse compromisso com a excelência é refletido não apenas na qualidade dos serviços oferecidos, mas também na formação da minha equipe. Todos os membros são altamente treinados e preparados para atender a todas as demandas com profissionalismo e eficiência.

BM - Como você faz a escolha do que vai colocar no camarim? Os artistas ou bandas costumam pedir, normalmente, o quê?

MC - Os pedidos dos camarins são diversos! Tem aqueles artistas que para quem não conhece o processo acham os pedidos surreis e aqueles artistas renomados que a gente acha que vai ter um rider complexo e vem apenas pedindo uma castanha, rs

Para mim que estou acostumada com o universo artístico não me assusto mais com nada! Já tenho uma facilidade por ter relações com os produtores e os mesmos se sentirem seguros com a minha entrega. Alguns produtores chegam com antecedência em Salvador, fazem até questão de ir ao mercado comigo…rs

BM - Existe algum item que não se pode colocar no camarim dos artistas?

MC - Fazer o catering de Beyoncé foi um desafio! Tive apenas 48 horas para executar algo que jamais imaginei fazer. Foi pedido um chocolate específico da marca Dengo, toalhas MMartan e taças de cristais. Porém não deixamos de inserir no cardápio nossas iguarias baianas - na esperança dela comer um pãozinho delícia e nunca mais esquecer! E nesse mesmo dia estávamos produzindo o camarim de Roberto Carlos na Arena Fonte Nova. Duas entregas gigantes em tempo recorde. A partir daquele dia, meu negócio virou a chave! O diferencial do nosso serviço de catering com certeza é a minha escola de produção. Consigo montar logísticas enormes e faço parecer “fácil”.

BM - Quantas pessoas compõe sua equipe de trabalho?

MC - Hoje trabalhamos direta e indiretamente com 20 pessoas. Mas o quantitativo real vai de acordo com tamanho de cada produção.

BM - Faça um resumo dos camarins de shows e artistas que você já realizou ao longo dos anos.

MC - Já realizei mais de 250 eventos e preparei mais de 300 camarins, para artistas como Beyoncé, Djavan, Gilberto Gil e família, Lulu Santos, Alcione, Afropunk, São João do Governo do Estado, Carnaval do Olodum, Carlinhos Brown e outros grandes nomes e eventos nacionais, sempre com o objetivo de garantir que a produção geral proporcione uma entrega de excelência, tanto para o artístico, quanto para o cliente. Continuo me esforçando para manter esses altos padrões e para que cada evento seja uma prova do meu compromisso com a qualidade e a satisfação de todos os envolvidos.

BM – Como você resumiria: quem é Mariana Carvalho?