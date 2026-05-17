OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (17/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio ingressa em Gêmeos em conjunção a Urano.

Oscar Quiroga

Publicado em 17 de maio de 2026 às 05:00

A rotina, tão desprezada e relegada a uma dimensão inferior da construção do destino, é o fundamento sobre o qual se desenvolve o dinamismo saudável que proporciona segurança e conforto.

Aquilo que é repetido todos os dias, mesmo que de forma inconsciente, se arraiga no corpo e na consciência de tal maneira que, se um dia quisermos fazer alguma grande mudança, temos de começar a fundamentando na rotina, mudando nossos hábitos e comportamentos corriqueiros.

Uma mudança na rotina, mesmo não acontecendo com fogos de artifício nem produzindo resultados imediatos, cria efeitos prolongados, porque não se trata de maquiagem da realidade, mas de um profundo trabalho, demonstrando a nada sutil diferença entre a cosmética e a estética, sendo a primeira superficial e a segunda profunda.

ÁRIES: Tudo precisa ser repensado, porque repetir os mesmos padrões que eventualmente davam certo outrora, não seria uma atitude sábia de sua parte. O mundo está em processo acelerado de mudança, e o mundo é feito de pessoas.

TOURO: Arrume tudo que for possível, faça as contas claras, aquelas que preservam as boas amizades, para que assuntos de dinheiro não interfiram nos bons sentimentos que devem ser preservados. É hora de arrumar seus interesses.

GÊMEOS: Reunir as pessoas certas é o grande desafio, porque circulam pessoas de todos os tipos e elas se congregam através de você, mas nem todas têm a boa vontade de agregar algo, muitas querem só aproveitar algo de você.

CÂNCER: Esses planos mirabolantes que você guarda em segredo é melhor continuar ocultando, mesmo das pessoas próximas, porque se forem amadurecidos discretamente terão mais chance de encontrar a forma de serem realizados.

LEÃO: Este é o início de um tempo em que você terá ampla margem para articular alianças e conhecer melhor as pessoas com que se relaciona. Aproveite e socialize o máximo possível, sua presença congrega boas pessoas.

VIRGEM: Una sua força e presença com a força e presença de outras pessoas, porque a partir de agora toda prosperidade advirá do conjunto de esforços. Quando as pessoas se entendem e se unem, podem mais do que separadas.

LIBRA: Seria impossível você continuar analisando e julgando o mundo e as pessoas com os mesmos pontos de vista de outrora. O mundo mudou muito rapidamente e sua alma percebeu muitas coisas que antes passavam batidas. Agora não mais.

ESCORPIÃO: As estratégias que você usava outrora e que davam certo não garantem mais os mesmos resultados, e isso você percebeu pela própria experiência. A partir de agora só serão eficientes as formas novas de aproximação.

SAGITÁRIO: Conhecer pessoas que brindam com ideias novas e interessantes é tudo que de melhor sua alma poderia experimentar neste momento. De início, talvez não seja fácil digerir a presença dessas pessoas, mas depois melhora.

CAPRICÓRNIO: A organização de sua rotina precisa de mudanças e agora é o momento mais propício para dar início a um novo ciclo de rotinas. Procure organizar tudo em torno de maior sociabilidade e cuidado com a saúde.

AQUÁRIO: Reserve tempo para cultivar o bem-viver, porque nem tudo há de ser compromisso, tarefa, obrigação e rotina, e se por um desses mistérios da vida seu tempo for tomado assim, mais ainda é preciso você desfrutar e viver bem.