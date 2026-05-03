OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (3/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Sagitário.

Oscar Quiroga

Publicado em 3 de maio de 2026 às 05:00

A Lua Cheia mais importante do ano, que é a da máxima aproximação ao Divino, já está minguando, mas isso não significa que podemos deixar de lado esse importante exercício de aproximação, pois, se a esse consagrássemos um instante de cada dia, é certo que a alegria seria a nota dominante de nossas existências.

O Divino é a Vida na qual tudo e todos nos movimentamos, existimos, experimentamos ser e da qual nos alimentamos também, e a ignorância do Divino nos faz decair e sermos menos do que poderíamos.

Não importa a forma com que tu concebas o Divino, o que importa é que o mantenhas presente em teu coração a todo momento, pois, é tua proteção e também o fundamento de tudo que de auspicioso possas atrair, mas também irradiar através de tua presença.

ÁRIES: Há momentos em que se devem tomar atitudes, mesmo que aos olhos de outras pessoas pareçam desproporcionais ou impertinentes. Atuar em nome de justiça e maior equilíbrio não é algo bem recebido, apesar de necessário.

TOURO: A ciranda continua, e você há de desempenhar sua função da melhor maneira possível, dentro do seu alcance. Enquanto isso, manobre de acordo com suas reais e mais íntimas intenções, tendo o tempo como aliado, e não inimigo.

GÊMEOS: Deveria ser tudo muito mais fácil, deveria, mas não é assim, pois, como o mundo anda como anda, tudo que você precisar e depender de instituições vai adotando um viés complicado, apesar de não ser como deveria.

CÂNCER: Quando as coisas começam atravessadas não se pode esperar que endireitem depois, elas continuam seu curso, e de vez em quando demonstram a distorção com mais intensidade. Correção de rota é imprescindível.

LEÃO: O ânimo guerreiro é respeitável, mas há de ser domesticado para que seja eficiente, em vez de apenas impulsivo. Planeje direito a contenda, pense vários passos à frente para se preparar direito ao que der e vier.

VIRGEM: As parcerias são importantes, mas é também importante você não se esquecer de que está lidando com pessoas, e elas puxam normalmente a sardinha para o lado delas. Melhor não confiar em intenções puras e desinteressadas.

LIBRA: Cobranças sempre haverá, porque as pessoas adoram se sentir um pouco superiores às outras fazendo cobranças. Na verdade, entre dívidas e haveres, todo mundo sai perdendo com isso, porque nunca há real equilíbrio.

ESCORPIÃO: A necessidade e o desejo raramente convergem, e você deve saber disso pela própria experiência, e sabe também que isso não se resolve criando uma narrativa para que o desejo se pareça com a necessidade.

SAGITÁRIO: Para os relacionamentos serem justos, equilibrados e provedores de bem-estar para todas as partes envolvidas, há de haver uma convergência de quereres, porque se cada pessoa quer algo diferente, aí já viu né?

CAPRICÓRNIO: Fazer caso por pouca coisa não vale a pena e, ainda mais, desgasta sua atuação, porque no futuro você vai, com certeza, precisar criar caso por algo importante, mas aí as pessoas já não vão dar tanta atenção.

AQUÁRIO: Universos inteiros devem estar nascendo neste mesmo momento, mas a despeito da glória que isso significa, de imediato há uma sequência de tarefas e coisinhas para arrumar que contrasta com o evento por ser diminuto.