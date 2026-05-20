OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (20/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol ingressa em Gêmeos; Lua cresce Vazia.

Oscar Quiroga

Publicado em 20 de maio de 2026 às 05:00

O que é pensar bem? Porque pensar, qualquer pessoa pensa, mas pensar bem não é algo que seja um dom inato, é um talento que se aprende através de treino constante, evitando a inércia que nos faz experimentar a mente como se ela pensasse sozinha e nós fôssemos meras testemunhas do pensar.

Pensar bem é tomar as rédeas da mente, que é um órgão sensório muito sofisticado, o sexto sentido que, não apenas recebe informações através dos outros cinco sentidos físicos, mas também percebe o que provém do mundo invisível da alma.

Pensar bem, por isso, só é possível aceitando a realidade da alma, o ser interior invisível capaz de tomar as rédeas da mente e a conduzir com destreza e imparcialidade durante a existência, experimentando com consciência lúcida que somos sensíveis e sencientes ao mesmo tempo.

ÁRIES: São tantas considerações que sua alma precisa fazer, que corre o risco de ficar tão congestionada que não consiga pensar direito, justo num momento em que o que mais precisa é de clareza mental. A tormenta passa.

TOURO: Nada faça de forma precipitada, resista à tentação de achar que deva pisar no acelerador, porque mantendo um ritmo estável, mesmo que lento, você chegará mais longe e em segurança Evite competir, não é necessário.

GÊMEOS: Tome as iniciativas que achar relevantes e necessárias, porque ficar esperando por algum momento melhor talvez leve você a perder a onda, senão definitivamente, ao menos provocando atrasos desnecessários. Melhor não.

CÂNCER: Apesar da demanda que as pessoas fazem de sua presença, evite se desgastar aceitando convites que, sabidamente, não lhe brindariam com nada positivo. Poupe seu fôlego, este é um momento que requer interiorização.

LEÃO: A reorganização dos relacionamentos que constituem sua esfera profissional é a questão mais importante dos próximos tempos e, tenha certeza, as circunstâncias ajudarão você nesse sentido. É hora de arrumar tudo.

VIRGEM: Ainda que você não se sinta na crista da onda, procure atuar como se você fosse a pessoa mais importante do planeta, e que todos seus planos estão dando certo. Fingir até tudo se tornar real também é uma estratégia.

LIBRA: Importante mesmo é você ampliar seu entendimento, procurando ser o mais imparcial possível nos julgamentos que faça sobre a realidade e sobre as pessoas com que precisa lidar nesta parte do caminho. Amplitude de entendimento.

ESCORPIÃO: A teimosia pode ser positiva em alguns momentos, porque, afinal, é a água mole na pedra dura, que tanto bate até que fura. Porém, no mundo humano as coisas são um pouco mais complicadas. Leve isso em consideração.

SAGITÁRIO: Distinguir as pessoas favoráveis das adversárias é um exercício importante, porque não é tão evidente assim a diferença. Pessoas ruins se mostram simpáticas enquanto as pessoas boas parecem distantes.

CAPRICÓRNIO: Tudo que de bom e de melhor sua alma pretende depende do estabelecimento de uma rotina produtiva, pois, de pouco em pouco se trilha um grande caminho. Grandes mudanças começam com retoques nos hábitos.

AQUÁRIO: A boa vida é um pouco resultado do que nos acontece, porém, na sua maior parte resulta daquilo que fazemos com o que acontece. Sua alegria não há de ser dependente das circunstâncias, mas de sua própria vontade.