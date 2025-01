QUIROGA

Horóscopo de quinta (16/1); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia da 1h09 até 13h47 Hbr

Descansa, te despreocupa, contempla teu ardor com serenidade, a Vida de tua vida, com desapego, vive simplesmente porque respiras, sem o peso de nenhuma obrigação ou compromisso, porque ainda que essas condições existam, tu não precisas te torturar de forma constante, inclusive quando não há real necessidade para isso.

Aproveita a Lua Vazia de hoje para despertar com serenidade e contrariar as angústias que pretendem te consternar.

TOURO: Se a sua alma se sente insegura com as orientações que recebe, por mais que essas pareçam fabulosas, é melhor aceitar a insegurança e ganhar tempo antes de tomar qualquer decisão. Ganhar tempo é a melhor pedida.

CÂNCER: De vez em quando algumas pessoas tocam inadvertidamente em algum nervo de sua alma, com os gestos que fazem ou as palavras que dizem. Como elas não sabem o que fazem, seria melhor você não expor suas inquietudes.

LEÃO: As pessoas só podem ser esclarecidas se estiverem dispostas. Procure observar melhor as pessoas antes de se esforçar para explicar coisas importantes que provavelmente não sejam ouvidas direito, e até desprezadas.

VIRGEM: Faça o que você deseja, mas se desapegue dos resultados, porque a única garantia do processo é que você possa testar a força dos seus desejos, só que os resultados dependem de fatores mais complexos do que os desejos.

SAGITÁRIO: É tentador achar que as pessoas têm preço e que, por isso, poderiam ser compradas. Talvez seja isso mesmo, mas temporariamente, porque as pessoas têm ideias próprias e podem se sublevar depois de ter sido compradas.

AQUÁRIO: As boas ideias precisam passar pelo crivo da realidade para ser testadas, e se não passarem pelo crivo, melhor você as descartar sumariamente do que continuar tentando com que sejam realizadas de toda forma.