GRAVE

Após acusação ao vivo, outras duas pessoas denunciam jornalista por abuso sexual, diz apresentador

Novas denúncias teriam ocorrido após fim do programa da Rádio Metrópole

Larissa Almeida

Publicado em 2 de abril de 2025 às 20:46

Silvio Batalha foi acusado ao vivo Crédito: Reprodução/Rádio Metrópole

Após ser acusado de abuso sexual ao vivo por uma ouvinte nessa terça-feira (1º), o jornalista Silvio Batalha foi alvo de mais duas denúncias, de acordo com o apresentador Mário Kertész. Em editorial veiculado no Jornal da Metrópole no Ar, na tarde desta quarta-feira (2), ele deu detalhes dos bastidores após a polêmica vir à tona. >

“A repercussão foi tão grande que duas outras pessoas, inclusive uma médica – nós não vamos identificar, ainda, ninguém –, disseram que sofreram abuso sexual por Silvio Batalha quando eram jovens”, disse Mário Kertész. >

O apresentador garantiu que não será passada uma borracha sobre o caso, mas disse que a equipe do jornal não agirá como juiz ou delegado. Na oportunidade, falou que conversou com a ouvinte que fez a denúncia ao vivo logo depois do programa e que ela reafirmou tudo que já havia relatado. >

A Polícia Civil foi procurada para saber se investiga Silvio Batalha pela denúncia feita ao vivo, mas não conseguiu retorno sob justificativa de que não seria possível fazer a busca do sistema sem o nome completo do acusado. >

A reportagem também tentou contato com Silvio Batalha e com seu advogado Sérgio Habib para se manifestarem quanto às novas denúncias mencionadas por Mário Kertész, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto. >

Entenda o caso

O jornalista Silvio Batalha foi alvo de uma denúncia de abuso sexual durante uma entrevista na Rádio Metrópole, na manhã de terça-feira (1º). A denunciante ligou para a emissora para dar uma opinião, como acontece de praxe, durante a transmissão ao vivo do programa Bem Na Hora. Sob forte comoção, a mulher afirmou ter sido vítima do jornalista no elevador do edifício Visconde de Cairu, no bairro do Comércio. >

"Eu já fui abusada, violentada sexualmente por esse senhor e precisava dizer que aquela criança nunca esqueceu isso, trabalho em terapia [hoje]. É muito difícil pra mim ouvi-lo no rádio. Eu queria ter uma câmera daquele elevador, do Edifício Visconde de Cairu. Queria que tivesse uma câmera como ele colocou na praça de hoje que ele cuida", disse a denunciante. >

Após finalizado o relato, o apresentador James Martins afirmou que, por não saber do que se tratava, não poderia interferir. Na sequência, Silvio Batalha negou que teria praticado o ato mencionado pela mulher. "Não sei se é uma encomenda de alguém que, por acaso, não simpatiza comigo, mas eu fico muito sentido em escutar algo tão depreciativo que não se coaduna com a minha personalidade”, afirmou. >

O apresentador James Martins se pronunciou nesta quarta-feira (2) após receber críticas pela reação que teve ao ouvir a denúncia. James se defendeu das críticas, disse que conversou com a denunciante e que foi autorizado por ela a tornar públicas as respostas. >

“Ela me disse que em momento algum se sentiu desacolhida, muito pelo contrário, que entende o susto, até me pediu desculpas por ter entrado com aquela informação assim de uma forma que inevitavelmente pegaria qualquer um de surpresa”, explicou James. >

Ele também contou que reagiu daquela maneira porque ficou surpreso com o teor da denúncia. “Eu fiquei chocado, emocionado pela história, eu passei o dia ontem ainda muito tocado pelo que foi narrado e depois conversando com a moça ainda mais, eu fiquei com o rosto paralisado ontem, de verdade, fiquei mal", desabafou. >