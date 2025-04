RESPOSTA

‘Pegaria qualquer um de surpresa', diz James Martins sobre denúncia de abuso sexual ao vivo

Apresentador recebeu críticas pela reação após acusação ao jornalista Silvio Batalha

Yan Inácio

Publicado em 2 de abril de 2025 às 14:57

James Martins Crédito: Reprodução/Youtube

O apresentador James Martins se pronunciou nesta quarta-feira (2) após receber críticas pela reação ao receber uma denúncia de estupro contra o jornalista Silvio Batalha, entrevistado do programa Bem Na Hora da Rádio Metrópole, durante a transmissão ao vivo nesta terça (1º). James se defendeu das críticas, disse que conversou com a denunciante e que foi autorizado por ela a tornar públicas as respostas. >

“Ela me disse que em momento algum se sentiu desacolhida, muito pelo contrário, que entende o susto, até me pediu desculpas por ter entrado com aquela informação assim de uma forma que inevitavelmente pegaria qualquer um de surpresa”, explicou James.>

Ele também contou que reagiu daquela maneira porque ficou surpreso com o teor da denúncia. “Eu fiquei chocado, emocionado pela história, eu passei o dia ontem ainda muito tocado pelo que foi narrado e depois conversando com a moça ainda mais, eu fiquei com o rosto paralisado ontem, de verdade, fiquei mal", desabafou.>

O apresentador também reclamou do julgamento dos usuários das redes sociais sobre sua reação. “Tudo foi tratado de forma muito leviana gente, vocês são levianos, vocês são escrotos, não sei o que vocês pensam que são, mas cuidado porque vocês são escrotos. Eu quero ainda atender os ouvintes e quem quiser me xingar, xingue, fiquem à vontade, eu não tenho medo de vocês não”, disparou.>

Em nota, Silvio Batalha afirmou que as acusações são "covardes e irresponsáveis" e que vai tomar providências policiais e legais para identificar a autoria do relato. “Não será agora que uma acusação leviana e mendaz, feita anonimamente e sem que se saibam os verdadeiros motivos por trás dessa investida, haverá de conspurcar a minha honra, desestruturar a minha família e apagar a minha história, sobretudo pela forma como foram feitas as acusações, solertes e sob a capa do anonimato, por isso mesmo covardes e irresponsáveis", declarou.>

O que aconteceu>

O jornalista Silvio Batalha foi alvo de uma denúncia de abuso sexual durante uma entrevista na Rádio Metrópole. A denunciante ligou, durante a manhã desta terça-feira (1º) para a emissora durante a transmissão ao vivo do programa Bem Na Hora. Sob forte comoção, a mulher afirmou ter sido vítima do jornalista no elevador do edifício Visconde de Cairu.>

"Eu já fui abusada, violentada sexualmente por esse senhor e precisava dizer que aquela criança nunca esqueceu isso, trabalho em terapia [hoje]. É muito difícil pra mim ouvi-lo no rádio. Eu queria ter uma câmera daquele elevador, do Edifício Visconde de Cairu. Queria que tivesse uma câmera como ele colocou na praça de hoje que ele cuida", disse a denunciante.>