OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (21/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus e Netuno em quadratura.

Oscar Quiroga

Publicado em 21 de maio de 2026 às 05:00

O que acontece atualmente no mundo não é um seriado que seja confortável assistir passivamente comendo pipoca e pausando à vontade para satisfazer nossos caprichos de todos os tipos, os quais raramente são produtores de benefícios, porque também nos abstemos de participar do mundo nos encerrando em conflitos em torno de mesquinharias, que transformamos em dramas absolutos sem haver necessidade.

O mundo não é uma entidade distante, é o somatório do que pensamos, sentimos, falamos e comentamos e também de nossas atuações íntimas e públicas. Por isso, ainda que nos conforte a ignorância de sermos um com o mundo, mesmo assim não temos como fugir da responsabilidade de agregarmos caos com nosso egoísmo brutal, ou plantarmos sementes de lucidez e sabedoria com nosso altruísmo.

ÁRIES: Coloque seu charme para funcionar, porque agora não é necessário fazer demonstrações de força que só agregariam estresse ao cenário. Seu charme há de ser posto sobre a mesa do jogo para obter resultados melhores.

TOURO: Falar abertamente de sentimentos profundos pode ser libertador, desde que seus interlocutores sejam as pessoas certas, porque se forem as erradas, essa abertura toda se voltará contra você. As pessoas são fofoqueiras.

GÊMEOS: As promessas são lindas e entusiasmam, mas nesta parte do caminho é melhor sua alma ser mais pragmática do que entusiasta, apesar de ser tão belo o sentimento que não pareceria necessário manter os pés no chão.

CÂNCER: Com esse jeitinho característico, doce e firme ao mesmo tempo, você conseguirá dobrar as pessoas e fazer tudo da forma como deseja. Ainda assim, procure não dormir sobre os louros, nada está sólido o suficiente.

LEÃO: Os entendimentos que pareciam estar na direção certa apresentam agora alguns vieses que preocupam sua alma. No entanto, nada indica que sejam impedimentos definitivos para as questões que sua alma quer resolver.

VIRGEM: De onde vai sair o dinheiro que você precisa para virar a mesa? A Vida é surpreendente e oferece as oportunidades certas para que nós, os humanos existentes entre o céu e a terra, as aproveitemos como quisermos.

LIBRA: As facilidades que se apresentarem precisam ser passadas em revista, para verificar se são tentações inúteis ou se há realmente algo de aproveitável nelas. Não que tudo deva ser difícil, mas melhor não se enganar.

ESCORPIÃO: A mente é poderosa, mas não o suficiente para fazer acontecer milagres. Se você pretende milagres nesta parte do caminho, use a mente para elevar orações, mas ao mesmo tempo arregace as mangas e faça acontecer.

SAGITÁRIO: Cair no conto que as pessoas simpáticas fazem é bastante fácil, e se isso acontecer não se detenha em recriminações, é natural que a simpatia produza um encantamento fora do comum. Toque a bola para frente.

CAPRICÓRNIO: As pessoas sedutoras são um alívio para a alma, que se nutre de beleza, tanto quanto de verdade e de bondade também. Aproveite a onda, porém, evite negligenciar o que seja necessário em troca da sedução.

AQUÁRIO: Aquilo que parecia engatilhado há de ser verificado várias vezes para ser consolidado. Evite deixar nas mãos do destino qualquer coisa que o valha, especialmente os assuntos que você deseja ver realizados. Em frente.