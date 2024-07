OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (20/7); veja previsões para seu signo

O egoísmo é o anverso de nossa humanidade, a desumanização que, no verso promove a civilização, só que no caso de nosso reino essa virada de moeda não ocorre de forma automática, ou seja, não é porque nascemos humanos que nos humanizamos de forma natural.

A humanização de nossa humanidade, que estabelece vínculos fraternos de respeito, cordialidade, honestidade e solidariedade mutua, depende em grande parte de nos fartarmos do encanto que o egoísmo tem, nos atraindo a um regozijo que de forma inexorável se converte em sofrimento, e que de tanto sofrer percebemos a vulnerabilidade que é desumanizar-se.

ÁRIES: É tentador você se envolver em discussões na tentativa de colocar ordem, mas parece que essa atitude seria um tiro no pé, porque levantaria emoções que desgastariam os relacionamentos e, no fim, tudo se atrasaria. Melhor não.

LEÃO: Muitos sacrifícios foram feitos e, provavelmente, muitos outros ainda terão de ser feitos no futuro, mas não é isso que importa. O que importa é que esses sacrifícios representam as apostas que sua alma faz no futuro.