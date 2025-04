FORMATURA

Prefeitura proíbe que seja imposto o uso do capelo tradicional para pessoas com cabelos crespos

Lei foi publicada no Diário Oficial do Município no último domingo (30)

Larissa Almeida

Publicado em 2 de abril de 2025 às 05:00

Capelos inclusivos Crédito: Divulgação/ Agência GUT São Paulo

O uso do capelo tradicional, objeto comum em solenidades de formatura, não será mais obrigatório para pessoas com cabelos crespos ou volumosos. A medida foi instaurada pela Prefeitura de Salvador, por meio da criação de uma lei publicada no Diário Oficial do Município, no último domingo (30). >

Além do fim do uso obrigatório do capelo tradicional, a prefeitura determinou que, nas solenidades de formatura de instituições de ensino no município de Salvador em que se faça o uso do objeto, deve ser garantida a oferta de modelos para cabelos crespos e volumosos, além do modelo tradicional. >

A oferta, a distribuição e o aluguel dos capelos para cabelos crespos e volumosos deverão ser asseguradas pelas entidades organizadoras da solenidade. Entre os modelos que devem ser considerados, estão o capelo durag, o capelo turbante, o capelo tiara e o capelo pente garfo. >

A vereadora Marta Rodrigues (PT), que é autora do projeto de lei que foi sancionado pela prefeitura, diz que a ideia da lei surgiu da campanha #respeitameucapelo, encabeçada pela marca baiana Dendezeiro que, junto com a Vult, produziu capelos que respeitavam a estética dos cabelos volumosos para utilização nas cerimônias de formatura da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB). >

“Salvador é uma Roma negra, e a população negra normalmente não se vê representada nos espaços acadêmicos. O uso dos capelos no formato tradicional são a materialização dessa estética embranquecida do academicismo, que não considera a existência de estéticas próprias do povo negro, com seus cabelos volumosos, crespos, trançados”, aponta Marta. >

“É nesse contexto que a sanção dessa lei é fundamental, para que no momento do ápice da intelectualidade, na formatura, a essência dos formandos seja respeitada. É sobre representatividade e respeito à nossa ancestralidade, empoderamento e elevação da autoestima da nossa população negra nesse momento que é tão especial na vida de um estudante” completa a vereadora. >

Para a antropóloga Naira Gomes, presidente da Marcha do Empoderamento Crespo, ao mesmo tempo em que constitui um avanço, a lei mostra a lentidão do reconhecimento da variedade de cabelos e expressões identitárias do povo negro. Ela conta que espera que, a partir dessa medida, o povo soteropolitano possa escolher manifestar seus crespos em ocasiões extraordinárias. >