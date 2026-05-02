OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (2/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Cheia é Vazia o dia inteiro.

Oscar Quiroga

Publicado em 2 de maio de 2026 às 05:00

Consagra o dia para te aproximar ao Divino na forma com que tu o concebas, independentemente de dogmas religiosos, porque o Divino se aproxima de todos os reinos da natureza por ocasião da Lua Cheia em andamento, mesmo que por essas coisas do ponto de vista terrestre hoje também seja Vazia.

A Lua Cheia e Vazia ao mesmo tempo é um fenômeno muito auspicioso para nos ocuparmos com a aproximação ao Divino, que é puramente subjetiva e invisível, e é por isso que para meditar fechamos os olhos, porque esses não têm nada a agregar ao exercício de aproximação.

Dá férias às tuas preocupações, o dia de hoje é sagrado demais para o contaminarmos com ansiedades produzidas pela nossa ignorância espiritual, e mesmo que essas batam à tua porta, faz o esforço de as substituir pela alegria de receber o Divino em tua moradia.

ÁRIES: Evitar a ação hoje seria uma ação propriamente dita, só que ao contrário, não sei se me entende. É desnecessário o entendimento, hoje não é dia para isso. Hoje é dia para agir de um jeito que não pareça ação.

TOURO: Descanse a alma e se torne indiferente à eventual distorção que as pessoas à sua volta provocarem, porque este é um dia em que as coisas podem sair do controle muito rapidamente, e não há necessidade disso, não é mesmo?

GÊMEOS: Entre o vazio infinito e a vida eterna não dá para saber direito o que escolher. A alma pode não dar esses nomes enquanto experimenta as sensações que a invadem, mas a oscilação de ânimo se dá mesmo nessas dimensões.

CÂNCER: Melhor não embarcar nesse labirinto feito de pensamentos em que se busca culpados pelo que acontece. Hoje é um dia em que é melhor deixar de lado o fragor dos pensamentos conflitantes e desfrutar da alegria da vida.

LEÃO: Ao menor sinal de alterações emocionalmente exageradas, se retire de cena para recuperar a razão e pacificar o coração. As alterações podem não ser suas, senão das pessoas, mas vale assim mesmo a orientação dada.

VIRGEM: Sonhe tudo que quiser, mas não se obrigue hoje a fazer a ponte entre as lindas imagens e a realidade concreta, melhor descansar e, se for interessante, desfrutar das lindas visões que a mente projeta ao futuro.

LIBRA: Tome o dia para descansar despreocupadamente, a despeito de as circunstâncias, ou as pessoas, não ajudarem. Procure manter a cabeça no lugar e o coração tranquilo, para desfrutar das boas vibrações que também circulam.

ESCORPIÃO: Nada obriga sua alma a ficar remoendo sentimentos atravessados, há muita coisa para ser desfrutada, é só mudar o olhar para perceber. Nada obriga sua alma a remoer ressentimentos, saia desse labirinto.

SAGITÁRIO: Sendo hoje um dia bastante delicado, e tendo você experimentado a intensidade da Lua Cheia de ontem, que ainda é vigente, melhor adotar a sábia atitude de tomar distância, para garantir sossego. Melhor.

CAPRICÓRNIO: Há horas em que parece melhor evitar o barulho social, mesmo que você não tenha opção senão a de estar presente nesse. Dá para criar um mundo à parte, mesmo no meio da demanda que as pessoas fazem de você.

AQUÁRIO: Descanse a mente e o coração, hoje é dia de você proteger sua própria alma, em vez de ficar disponível para as pessoas que você protege. Elas não vão precisar tanto assim de você hoje. Proteja sua alma.