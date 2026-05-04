OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (4/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte e Júpiter em quadratura.

Oscar Quiroga

Publicado em 4 de maio de 2026 às 05:00

Só as almas perdidas continuam buscando o Paraíso, porque as que se encontraram entendem, sem que necessariamente o entendimento seja racional, que nasceram para se envolver na luta lendária entre o egoísmo predador e a distribuição graciosa da Vida.

As almas cansadas e entediadas buscam o Paraíso porque estão perdidas, se distanciaram do entendimento, não necessariamente racional, de que não se nasce neste planeta para passar férias, mas para desempenhar um papel na coreografia cósmica.

A paz paradisíaca não sobrevém às almas que se isolam e renunciam à luta, mas àquelas que sacrificam tudo em nome desse patrimônio abstrato que são os princípios eternos, os fiéis retratos de como funciona a Vida que nos brinda com nossas vidas

ÁRIES: Tudo que de bom e de melhor sua alma pode e deve conquistar nesta parte do caminho será resultado de muita luta, deixando para trás um rastro de pessoas que antes eram conectadas com você, mas que deixaram de sê-lo.

TOURO: As verdades devem ser ditas, em nome de haver mais equilíbrio. Porém, o efeito imediato da expressão da verdade é o desequilíbrio, porque até esse momento as coisas se sustentavam sobre enganos muito bem estruturados.

GÊMEOS: É preciso ser firme na defesa dos seus interesses, porque se você jogar para a plateia tentando evitar conflitos, o jogo virará contra você e, com certeza, não é isso que sua alma precisa nesta parte do caminho.

CÂNCER: Como o mundo é feito de pessoas e anda mudando muito rapidamente, não é surpreendente que você se depare com informações que obrigam sua alma a enxergar as pessoas, que supostamente eram conhecidas, de um jeito diferente.

LEÃO: Para você se libertar das pessoas e situações que constrangem e oprimem será necessário sacrificar um pouco de conforto, mas essa seria uma condição passageira e aceitável tendo em vista a perspectiva da libertação.

VIRGEM: Ainda que você não tenha os recursos necessários para seus projetos decolarem, continuem em frente mesmo assim, porque há recursos concretos e abstratos. Os concretos estão em falta, mas os abstratos sobram.

LIBRA: O momento é oportuno para colocar as coisas em perspectiva e demandar equilíbrio e justiça, condições essas que o mundo não lhe oferecerá em bandeja de prata, ao contrário. Vale a pena ser firme e decisivo.

SAGITÁRIO: Há males que vêm por bem e também há contrariedades que indicam caminhos melhores para fazer o que se pretende. Porém, se você reage com irritação a essas contrariedades, perde também a capacidade de perceber.

CAPRICÓRNIO: Melhor não lançar mão de subterfúgios nesta parte do caminho nem tampouco carregar todo o peso em suas costas. Nesta parte do caminho é melhor você fazer a coisa certa, ainda que de imediato essa pareça errada.

ESCORPIÃO: As soluções que as pessoas apresentam não são do seu agrado, mas servem mesmo assim, e se você as colocar em prática comprovará a afirmação. Portanto, melhor superar o turbilhão emocional e ser um pouco racional.

AQUÁRIO: As dúvidas inquietam, mas fazem pensar direito também, porque se você estivesse numa situação de total conforto é certo que não se dedicaria a tentar desvendar a melhor maneira de se lançar ao futuro. Com certeza.