OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (14/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio em sextil com Urano.

Oscar Quiroga

Publicado em 14 de abril de 2026 às 05:00

Coloca tudo em ordem, investe mais tempo em planejar e preparar o terreno do que em executar a ação pertinente aos teus anseios, porque quando tu aproveitas o bom momento de organização para preparar a ação, essa tende a dar muito bons resultados.

A organização planejada funciona como as preliminares da atividade sexual, se essas faltarem o ato será bruto e sem graça, mas quando se dedica uma boa porção de tempo a preparar a ação, funciona do mesmo jeito que avisar à Vida de tuas intenções, e a Vida sempre nos responde à altura do que fazemos com ela.

Evita que teus desejos e anseios te façam agir precipitadamente, se tu queres obter resultados práticos, investe bastante tempo em preparar o terreno e organizar a ação efetiva.

ÁRIES: Agora é quando você tem um cenário apropriado para fazer acontecer suas pretensões, mas não se iluda com a perspectiva de não haver resistências nem oposições, porque haverá bastante disso também. Em frente.

TOURO: Todos os sacrifícios que você anda fazendo e que, com certeza, as pessoas não valorizam o suficiente, não serão em vão O futuro acena com perspectivas que não poderiam se realizar, não fossem esses sacrifícios.

GÊMEOS: Socializar é preciso, mesmo que pessoas antipáticas estejam misturadas no meio do mundo social pelo qual você há de transitar. Agora não é um bom momento para julgar e condenar, mas para observar as possibilidades.

CÂNCER: Estar no controle de tudo é uma necessidade desta parte do caminho, que você pode e deve suprir de acordo com a demanda. Se alguém contestar seus comandos, procure gentilmente fazer com que a pessoa veja a realidade.

LEÃO: Tenha em mente o futuro que você almeja, sem se importar que pareça tão utópico que não haveria forma de o realizar. O futuro existe, é tão real quanto o passado, e serve de estímulo para continuarmos lutando por aqui.

VIRGEM: Este é o momento perfeito para você se livrar do passado que não lhe interessa mais e que precisa ser enterrado e desintegrado, de modo a sua alma ficar livre, leve e solta, alçando voos mais interessantes. Futuro!

LIBRA: As boas e as más pessoas estão todas misturadas e nem sempre as boas pessoas são simpáticas, enquanto as más pessoas, de natureza hipócrita, são as que parecem mais atraentes, mas que só querem lhe dar um golpe.

ESCORPIÃO: De vez em quando a alma se sente diminuída diante dos desafios da vida, como se carecesse de recursos para enfrentar as vicissitudes. Procure se desvencilhar o quanto antes dessa inútil e incômoda sensação. Nada a ver!

SAGITÁRIO: É impossível aproveitar tudo que a vida anda lhe oferecendo na forma de possíveis empreendimentos futuros. Considere o fator tempo em suas escolhas, para selecionar direito e não se perder na diversidade. Melhor assim.

CAPRICÓRNIO: Talvez estejam acontecendo coisas demais ao mesmo tempo para você conseguir metabolizar tudo em harmonia interior, mas não há verdadeira razão para você se preocupar. O tempo demonstrará estar tudo certo.

AQUÁRIO: Todas essas especulações que sua mente faz são o reflexo de haver muitas propostas e possibilidades. Continue refletindo, evite se precipitar em nenhuma direção determinante, ainda as coisas não se estabilizaram.