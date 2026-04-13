COLUNA BRUNO WENDEL

Meta é condenada a pagar R$ 19 mil após perfil falso aplicar golpes com nome de advogado

Decisão da Justiça da Bahia não cabe mais recurso e inclui danos morais, multa e indenização

Bruno Wendel

Publicado em 13 de abril de 2026 às 14:00

Meta controla Instagram, Facebook e Whatsapp Crédito: Shutterstock

Em decisão já transitada em julgado, ou seja, sem possibilidade de recurso, a Meta Platforms, Inc. foi condenada a pagar R$ 19 mil por manter no ar um perfil falso usado para aplicar golpes com a imagem do advogado Mateus Nogueira. A sentença, da Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), foi proferida no dia 8 deste mês.

Do total, R$ 5 mil são por danos morais, R$ 10 mil por descumprimento de liminar e R$ 4 mil por perdas e danos. Segundo o processo, criminosos utilizaram os dados da vítima no chamado golpe do “falso advogado”, entrando em contato com clientes e cobrando valores sob a alegação de liberação urgente de dinheiro.

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