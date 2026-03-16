Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça destina dinheiro apreendido do crime para compra de viatura da Polícia Civil

Picape de alto desempenho foi adquirida com recursos recuperados em operação contra lavagem de dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 16 de março de 2026 às 15:00

Justiça destina R$ 490 mil de operação contra rifas ilegais para compra de viatura do Draco
Justiça destina R$ 490 mil de operação contra rifas ilegais para compra de viatura do Draco Crédito: Divulgação

A nova viatura do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), uma picape de alto desempenho, foi adquirida com recursos de apreensões judiciais. A Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador destinou à Secretaria de Segurança Pública (SSP) R$ 490 mil recuperados na Operação Falsas Promessas, que desarticulou uma quadrilha de lavagem de dinheiro oriundo de rifas ilegais.

O modelo permite que forças policiais utilizem valores do crime para aquisição de equipamentos. Em outra decisão recente, cerca de R$ 37 milhões apreendidos do “jogo do bicho” foram destinados ao fortalecimento das forças de segurança da Bahia.

Operação Falsas Promessas

Operação Falsas Promessas por Reprodução
Operação Falsas Promessas por Reprodução
Operação Falsas Promessas por Reprodução
Operação Falsas Promessas por Reprodução
Operação Falsas Promessas por Reprodução
Operação Falsas Promessas por Reprodução
Operação Falsas Promessas por Reprodução
Ramhon foi baleado mas não corre risco de morte, segundo um amigo por Reprodução/ Redes Sociais
Ramhon Dias e Nanan Produções por Redes sociais
Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes por Reprodução
Influenciador conhecido como Nanan Produções é apontado como um dos líderes do esquema por Reprodução/Redes sociais
Reprodução/Redes sociais por Reprodução/Redes sociais
Nanan e Gabriela foram presos em um condomínio de luxo por Reprodução
Gabriela Silva e Nanan por Reprodução
Nanan Premiações por Redes sociais
Esposa de Nanan via Instagram por Redes sociais
Nanan Premiações por Redes sociais
Ramhon Dias e Nanan Produções por Redes sociais
Instagam de Ramhon Dias por Instagram
Storie Ramhon Dias por Redes sociais
Ramhon Dias foi baleado na Estrada da Muriçoca por Reprodução/Redes sociais
Ramhon Dias foi baleado na Estrada da Muriçoca por Reprodução/Redes sociais
Franklin Reis, amigo de Ramhon por redes sociais
O influenciador e humorista Franklin Reis por Reprodução/ Redes Sociais
Josemário Lins foi preso em Juazeiro por Reprodução
Parte do material apreendido por Divulgação
Parte do material apreendido por Divulgação/PM
Operação contra grupo criminoso na Bahia por Divulgação
Operação contra grupo criminoso na Bahia por Divulgação
Operação contra grupo criminoso na Bahia por Divulgação
Operação contra grupo criminoso na Bahia por Divulgação
Operação foi realizada na Bahia e em São Paulo por Divulgação
Operação policial por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/Ascom-PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Pedro Moraes/Ascom PCBA
Polícia Civil Divulgação por Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil prendeu suspeito por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PC-BA
Polícia Civil da Bahia por PCBA/Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/PC-BA
Polícia Civil por Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Militar por Shutterstock
Polícia Militar por Divulgação
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar por Divulgação
Há nove investigados pela “Operação USG”, deflagrada pelo Draco por Ascom PCBA
Policiais do Draco em ação por Divulgação/Polícia Civil
Draco por Divulgação
Operação foi conduzida pelo Draco por Divulgação/Polícia Civil
O diretor do Draco, delegado Marcelo Sansão, com o major PM Jorge Paraíso por Foto: Alberto Maraux/SSP
1 de 70
Operação Falsas Promessas por Reprodução

A sentença foi assinada pelo juiz Waldir Viana Ribeiro Júnior após o levantamento do segredo de Justiça.

Leia mais

Imagem - Capitão da PM é investigado por intermediação irregular de negócios imobiliários na vara da 'Juíza Cinquentinha'

Capitão da PM é investigado por intermediação irregular de negócios imobiliários na vara da 'Juíza Cinquentinha'

Imagem - Quem é a 'Juíza Cinquentinha', investigada no TJBA por suspeita de vender decisões

Quem é a 'Juíza Cinquentinha', investigada no TJBA por suspeita de vender decisões

Imagem - Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime'

Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime'

Mais recentes

Imagem - Há 23 anos na Justiça: processo de servidora que perdeu a visão está parado na 8ª Vara da Fazenda Pública

Há 23 anos na Justiça: processo de servidora que perdeu a visão está parado na 8ª Vara da Fazenda Pública
Imagem - Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime'

Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime'
Imagem - A morte quase certa no ‘Globo’, as rifas ilegais que compram viatura e a espera de 23 anos

A morte quase certa no ‘Globo’, as rifas ilegais que compram viatura e a espera de 23 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo
01

Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo

Imagem - Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping
02

Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Imagem - Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões
03

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões

Imagem - Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026
04

Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026