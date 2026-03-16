Justiça destina dinheiro apreendido do crime para compra de viatura da Polícia Civil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 16 de março de 2026 às 15:00
A nova viatura do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), uma picape de alto desempenho, foi adquirida com recursos de apreensões judiciais. A Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador destinou à Secretaria de Segurança Pública (SSP) R$ 490 mil recuperados na Operação Falsas Promessas, que desarticulou uma quadrilha de lavagem de dinheiro oriundo de rifas ilegais.
O modelo permite que forças policiais utilizem valores do crime para aquisição de equipamentos. Em outra decisão recente, cerca de R$ 37 milhões apreendidos do “jogo do bicho” foram destinados ao fortalecimento das forças de segurança da Bahia.
Operação Falsas Promessas
A sentença foi assinada pelo juiz Waldir Viana Ribeiro Júnior após o levantamento do segredo de Justiça.