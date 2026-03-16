COLUNA BRUNO WENDEL

Justiça destina dinheiro apreendido do crime para compra de viatura da Polícia Civil

Picape de alto desempenho foi adquirida com recursos recuperados em operação contra lavagem de dinheiro

Bruno Wendel

Publicado em 16 de março de 2026 às 15:00

Justiça destina R$ 490 mil de operação contra rifas ilegais para compra de viatura do Draco Crédito: Divulgação

A nova viatura do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), uma picape de alto desempenho, foi adquirida com recursos de apreensões judiciais. A Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador destinou à Secretaria de Segurança Pública (SSP) R$ 490 mil recuperados na Operação Falsas Promessas, que desarticulou uma quadrilha de lavagem de dinheiro oriundo de rifas ilegais.

O modelo permite que forças policiais utilizem valores do crime para aquisição de equipamentos. Em outra decisão recente, cerca de R$ 37 milhões apreendidos do “jogo do bicho” foram destinados ao fortalecimento das forças de segurança da Bahia.

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