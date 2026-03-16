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Há 23 anos na Justiça: processo de servidora que perdeu a visão está parado na 8ª Vara da Fazenda Pública

Aposentada da Polícia Militar luta por indenização; defesa recorreu após decisão que fixou valor em R$ 40 mil

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 16 de março de 2026 às 18:00

Mulher espera há 20 anos
Mulher espera há 20 anos Crédito: Paula Fróes

São 23 anos, um mês e quatro dias que a servidora aposentada da Polícia Militar, Maria de Fátima Lordelo, de 65 anos, luta por uma indenização. 

 Maria de Fátima já perdeu a visão e pode ficar cega de vez após adquirir uma doença no trabalho e pede danos morais de R$ 150 mil.

Em novembro de 2024, o juiz Pedro Rogério Godinho fixou a indenização em R$ 40 mil.

A defesa da servidora recorreu, mas o processo está parado na 8ª Vara de Fazenda Pública de Salvador.

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