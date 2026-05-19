OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (19/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Plutão em trígono.

Oscar Quiroga

Publicado em 19 de maio de 2026 às 05:00

A simuladora de talento, que é a inteligência artificial, só vai substituir nossa humanidade caso cometamos a burrada de nos relacionarmos com o instrumento que ela é lhe outorgando a influência que, sorrateiramente, através de uma narrativa montada com astúcia, aqueles que lucram com ela querem enfiar goela abaixo de nossa humanidade.

O ser humano é tratado como instrumento, uma engrenagem das máquinas industriais e, por isso, tem ciúme do surgimento de um instrumento aparentemente mais eficiente que possa vir a substitui-lo, tal qual a simuladora de talento. Enquanto nossa humanidade não demandar ser tratada como dona de seu próprio destino, em vez de entregar sua capacidade de pensar por si mesma às máquinas e se masturbar com sofreguidão com narrativas estúpidas, a substituição é inevitável.

ÁRIES: Pois bem, aquilo que tenha de ser negociado encontra neste momento um cenário que, apesar de cheio de vulnerabilidades e de pontas soltas, ainda assim representa a oportunidade de sua alma colocar tudo em panos limpos.

TOURO: As vulnerabilidades não precisam ser tidas como defeitos que colocam em perigo seu andar por entre o céu e a terra. Todo organismo senciente e sensível experimenta a vulnerabilidade, e mesmo assim a vida segue.

GÊMEOS: Esses assuntos cabeludos dos quais você tentou se distanciar, procurando sossego e serenidade, retornam ao jogo e precisam ser atendidos da forma mais sábia possível, isto é, sem dribles inúteis. Enfrentar.

CÂNCER: Certos assuntos pesam na alma e não há perspectiva imediata de isso mudar, porém, sua alma não precisa se focar nesse peso, porque ao mesmo tempo há outras coisas muito mais interessantes para serem experimentadas.

LEÃO: As negociações mais difíceis estão sobre a mesa e requerem de você o conhecimento de tudo que foi feito errado, porque só assim haverá real chance de consertar qualquer coisa que o valha Toque a bola para frente, jogue.

VIRGEM: Fazendo das tripas coração e tocando a bola para frente, você verá, na prática, que tudo aquilo que assusta, porque representa uma fragilidade de seu esquema, servirá também para você se fortalecer. É assim.

LIBRA: Agora, que você percebe o cenário com maior clareza, é inevitável que você entenda o quanto andou fazendo avaliações um tanto erradas a respeito de algumas pessoas. Não importa, toque a bola para frente. Vida que segue.

ESCORPIÃO: Apesar da necessidade de fazer mudanças estratégicas para ter suas pretensões satisfeitas, há também uma teimosia em repetir os padrões anteriores, mesmo que a experiência demonstre não serem bem-sucedidos. Teimosia.

SAGITÁRIO: Dá para conversar sobre qualquer assunto, mas nem todas as pessoas receberiam de forma positiva alguns temas. É importante você escolher direito seus interlocutores, para não se arriscar a enfiar os pés pelas mãos.

CAPRICÓRNIO: O momento é muito positivo, caso você tome iniciativas e faça acontecer o que pretende, porque se ficar esperando que o céu tome conta de tudo, no fim das contas a única coisa que acontecerá é você ficar esperando.

AQUÁRIO: Desanuviar a percepção e se dedicar a fazer o que estiver ao seu alcance para viver bem, nada mais e nada menos sua alma precisa nesta parte do caminho, aproveitando as circunstâncias disponíveis para tanto.