RODRIGO DANIEL SILVA

União Brasil já tem pré-candidaturas em nove das maiores cidades baianas

O União Brasil já tem pré-candidaturas em nove das 20 maiores cidades da Bahia. São elas: Salvador (Bruno Reis), Feira de Santana (José Ronaldo), Vitória da Conquista (Sheila Lemos), Camaçari (Flávio Matos), Lauro de Freitas (Débora Régis), Alagoinhas (Paulo Cezar), Teixeira de Freitas (Marcelo Belitardo), Simões Filho (Del do Cristo Rei) e Eunápolis (Cordélia Torres).

Em algumas cidades, o União Brasil decidiu abrir mão de candidatura própria para apoiar aliados, como Juazeiro (Suzana Ramos), Santo Antônio de Jesus (Genival Deolino Souza) e Jequié (Zé Cocá). Em outros municípios, o vice-presidente eleito do União Brasil, ACM Neto, ainda tem negociado legendas aliadas para ter candidatura única na base política.

Neto tem dito aos interlocutores que a prioridade do seu partido não deve ser ampliar o número de prefeituras - em 2020, a sigla (na época, DEM) conquistou 38 -, mas manter os principais centros eleitorais e ganhar em outras cidades grandes.

A intenção de ACM Neto, de acordo com os interlocutores, é criar uma espécie de “cintura do 44” nos principais centros. Na Região Metropolitana de Salvador, quatro cidades são prioridades. Além da capital, Camaçari, Lauro de Freitas e São Francisco do Conde.