RONALDO JACOBINA

Palacete Tirachapéu entra no ritmo do forró pé de serra

Forró d´Licia vai reunir 300 convidados da promoter Licia Fabio e terá atrações musicais e comida junina

Ronaldo Jacobina

Publicado em 19 de maio de 2026 às 10:50

Licia Fabio Crédito: Tati Freitas/Divulgação

Licia Fabio vai botar sua turma pra arrastar pé no salão principal do Palacete Tirachapeu, na Rua Chile. No próximo dia 28 de maio, a partir das 18h30, a promoter receberá cerca de 300 pessoas para o seu já tradicional Forró D´Licia. De acordo com a festeira (agora baiana), a festa resgata o forró pé de serra com direito a canjica, pamonha, milho assado e cozido, amendoim e outras guloseimas típicas de São João. A animação ficará por conta de trios de forró pé de serra e da banda Ú Tal Xote (UTX) que promete não deixar ninguém parado. O evento é exclusivo para convidados.

Luiz Henrique e Gabriela Lyrio Crédito: Divulgação

Moda

A Pituba vai ganhar uma grande loja multimarcas especializada em moda masculina e feminina. A Zest + Bland, dos empresários Luiz Henrique e Gabriela Lyrio, será inaugurada, no dia 2 de junho, na Avenida Paulo VI, com coquetel para convidados assinado pelo promoter Ginno Larry. Donos da Zest e da Bland, duas marcas já consolidadas em Feira de Santana, os dois lojistas se uniram nesta empreitada e trarão como um dos diferenciais para o espaço de 700m², um piso inteiramente dedicado à alfaiataria. Dentre as marcas comercializadas estão Fred Perry, Osklen, Animale, Água de Coco e Calvin Klein.

Claudio Najar Crédito: Divulgação

É festa...

Diretor-geral do Centro de Convenções Salvador (CCS), Cláudio Najar é um dos convidados do VIII Fórum do Carnaval de Salvador, no painel que debate A evolução dos modelos da festa: blocos, camarotes, pipocas e experiências. O encontro acontece no próximo dia 21, às 9h, no Shopping da Bahia. Conhecedor da área, Najar tem expertise em blocos, camarotes e transmissões da folia.

... E mais festa

Ricardo, Viviane Pessoa e Rafael Cal Crédito: Valter Junior/Divulgação

O Gran Hotel Stella Maris e a Oquei Entretenimento reuniram convidados, parceiros, artistas, empresários, imprensa e profissionais dos trades de turismo e entretenimento, no último sábado (16) para a inauguração oficial do Clube Premium, novo espaço do resort voltado para experiências exclusivas, eventos privativos, wellness e momentos à beira-mar. A festa, comandada por Viviane Pessoa, também marcou o lançamento do novo calendário da Oquei e o início das comemorações pelos 20 anos da produtora dos irmãos Rafael e Ricardo Cal.

Lu Brito Crédito: Gabriela Daltro/Divulgação

Olhar

A Zeka Galeria inaugura, no próximo dia 21, a exposição VINTE e UM, da artista visual e fotógrafa Lu Brito. A mostra, que celebra os 21 anos de carreira da autora, reúne imagens produzidas ao longo desse tempo e propõe uma linha do tempo entre deslocamentos, memória, corpo e permanência do olhar. A exposição, que tem curadoria de Zeca Fernandes e produção artística de Gabriela Daltro, reúne fotografias, vídeos e diferentes núcleos visuais que percorrem desde imagens de viagens até pesquisas mais íntimas e experimentais.

Alissa Sanders Crédito: Divulgação

Jazz &Vinho

A cantora americana Alissa Sanders estará de volta ao Amado Salvador, localizado no Salvador Shopping, para três novas apresentações nos próximos dias 20, 21 e 22, a partir das 19h. De acordo com o chef Edinho Engel, o evento costuma reunir o público baiano que aprecia jazz, vinho e boa mesa. As reservas estão sendo feitas pelo WhatsApp 71 99742-5662.

Gilson Freitas e Rôni Cézar Crédito: Divulgação

Álvares Gastrobar Crédito: Divulgação

Fogo & Chopp

Os empresários Gilson Freitas e Rôni Cézar inauguram hoje (19), a partir das 19h, o Álvares Gastrobar, empreendimento que promete reunir gastronomia, arquitetura, música e experiência em um casarão histórico de 1892, no Rio Vermelho. Com 400m², o espaço aposta em uma experiência marcada pelo fogo e pela convivência: parrilla e petiscos de boteco reinterpretados. O bar, que ganhou este nome em homenagem Diogo Álvares, o Caramuru - figura histórica ligada à origem do bairro - será a primeira choperia Amstel do Nordeste.

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