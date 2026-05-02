ALÔ ALÔ BAHIA

Silva Cozinha deixa o Rio Vermelho e abre restaurante na Rua Chile

À frente do restaurante, o chef Ricardo Silva conduz a transição do Rio Vermelho para o novo espaço, que conta com vista para a Baía de Todos-os-Santos

Alô Alô Bahia

Publicado em 2 de maio de 2026 às 08:00

Silva Cozinha inaugura restaurante na Rua Chile Crédito: Nivaldo Filho

O Silva Cozinha inicia uma nova fase e passa a funcionar em novo endereço no Centro Histórico de Salvador. A casa abre em soft opening a partir da próxima segunda-feira (4), agora instalada noº 7 da Rua Chile. À frente do restaurante, o chef Ricardo Silva conduz a transição do Rio Vermelho para o novo espaço, que conta com vista para a Baía de Todos-os-Santos e integra o movimento de reocupação da região.

O cardápio revisita clássicos do antigo endereço, agora repaginados, refletindo a evolução criativa da equipe, composta ainda pela sub-chef Ianca Nascimento e pela confeiteira Anana Campos. A experiência também se amplia nas bebidas. A nova carta de vinhos leva a assinatura da sommelier Carol Souzah, com rótulos exclusivos da Del Maipo/Meus Vinhos, enquanto os drinks ficam sob o comando do bartender Diogo Ávila, que passa a integrar o time da casa e comandar o bar ao lado de Rafael Almeida.

Direto de Paris

Galeries Lafayette Crédito: @one_pairofshoes

A Galeries Lafayette promove, no dia 21 de maio, um almoço para convidados no Fasano Salvador, reunindo jornalistas locais. Durante o encontro, a marca apresentará novidades nas áreas de moda, beleza e gastronomia, reforçando a relação com o mercado brasileiro. Com mais de um século de história, a rede é um dos principais destinos de compras de Paris, com cerca de 70 mil m² de área de vendas, 3.500 marcas e mais de 35 milhões de visitantes por ano.

Destaque internacional

Uxua Maré Crédito: Divulgação

O UXUA Maré foi incluído em duas seleções internacionais de hotelaria em 2026: a It List, da Travel + Leisure, e a Hot List, da Condé Nast Traveler. O empreendimento está entre os 100 melhores novos hotéis do mundo e é um dos dois brasileiros na lista da Travel + Leisure. Localizado em Trancoso, o hotel ocupa área de seis hectares de Mata Atlântica e aposta em proposta de hospitalidade integrada à natureza. O reconhecimento se soma à inclusão no ranking TIME 100 World’s Greatest Places, em 2025.

Giro empresarial

Juliana Senna Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A marca Oxe Pãozinho, criada pela baiana Juliana Senna, transformou o tradicional pão delícia em negócio em São Paulo. Surgida durante a pandemia, a produção caseira evoluiu para uma operação que hoje fatura cerca de R$ 200 mil por mês e produz até 3 mil unidades por dia. Com duas unidades na capital paulista, a empresa reúne 18 funcionários e aposta em receitas que mantêm a conexão com a Bahia, adaptadas ao público local.

Muncab inaugura jardim

Muncab Crédito: Daniel Cerqueira

O Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab) inaugurou o Jardim das Esculturas, novo espaço permanente no Centro Histórico de Salvador. Instalado em área que já abrigou uma delegacia, o local passa a ser dedicado à arte e à convivência, com espécies ligadas a tradições afro-brasileiras e soluções sustentáveis. A abertura inclui a mostra “Padê Onã – Encontrar Caminhos”, do artista Sandro Aiyê, com esculturas em madeira de demolição que dialogam com a simbologia de Exu.

Dia das Mães

O Salvador Shopping lançou a campanha de Dia das Mães com evento para influenciadoras e clientes convidadas. A ação, realizada no posto de trocas, teve ambientação inspirada em editoriais de moda, com ativações de conteúdo e participação da stylist Samantha Urban. As convidadas receberam brinde da Schutz e convite para sessão especial do filme ‘O Diabo veste Prada 2’ no Cinemark Prime. A promoção segue até 10 de maio, no formato “compre e ganhe”, com resgates a partir de R$ 1.200 em compras.

Nova rota

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras anunciou rota direta entre Belo Horizonte e Lençóis, porta de entrada da Chapada Diamantina. A operação começa em junho, com voos às quintas e domingos. A ligação será feita com aeronaves ATR, com capacidade para até 70 passageiros, conectando o destino a mais de 50 cidades via o hub de Confins. A expectativa é ampliar o fluxo turístico para a região.

Turnê histórica

Neojiba Crédito: @abeatrizmeneses