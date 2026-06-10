VANESSA BRUNT

Marcas que estão com ações para Copa do Mundo e Dia dos Namorados em Salvador

De brindes exclusivos durante os jogos da Seleção Brasileira a experiências premiadas, descontos especiais, kits presenteáveis e opções gastronômicas para celebrar a data, empresas apostam em ações para impulsionar o consumo em Salvador

Vanessa Brunt

Publicado em 10 de junho de 2026 às 05:00

A combinação entre Copa do Mundo e Dia dos Namorados está movimentando o varejo e o setor de serviços em Salvador. Aproveitando duas das datas mais relevantes do calendário comercial, marcas de diferentes segmentos estão investindo em campanhas promocionais, benefícios exclusivos e experiências que buscam fortalecer a conexão com os consumidores.

O movimento acompanha uma tendência cada vez mais presente no mercado: transformar a compra em uma experiência memorável. Seja por meio de brindes, descontos, experiências exclusivas ou presentes carregados de significado, as empresas apostam em estratégias que unem conveniência, afeto e entretenimento.

Confira algumas das ações que estão acontecendo na capital baiana.

Pizza Supreme Crédito: divulgação

1. Pizza Supreme (@pizzasupreme.br) e iFood

A Pizza Supreme é conhecida por oferecer uma vasta gama de sabores, que vão dos mais tradicionais até os diferenciados e exclusivos da casa. Com famoso e generoso recheio, são diversos estilos de bordas e molhos criados pela marca.

Mas a empresa não é apenas celebrada pela própria gastronomia. Ela também é reconhecida pelas oportunidades especiais que gera para os amantes de pizza.

Em comemoração à Copa do Mundo, a Supreme presenteia o público em uma parceria exclusiva com o iFood. Clientes recebem um copo personalizado, nos dias de jogo do Brasil, para todos os pedidos realizados pelo aplicativo acima de R$ 100.

Na capital baiana a marca possui unidades na Pituba e mantém unidade em Lauro de Freitas.

Avatim Crédito: divulgação

2. Avatim Loja Barra (@avatimlojabarra)

Mais do que comercializar fragrâncias, a Avatim desenvolveu uma campanha voltada para a experiência sensorial completa durante o Dia dos Namorados. A proposta incentiva os consumidores a ampliarem o ritual de cuidado pessoal por meio da combinação de produtos da mesma linha, transformando o presente em uma experiência mais completa.

Entre as ações disponíveis, clientes que adquirirem uma Deo Colônia Ozara recebem 50% de desconto no óleo corporal ou mousse de banho da mesma linha. Já nas compras das deo colônias Açucena, Boníssimo Black ou Sublime, o consumidor garante 50% de desconto nos desodorantes aerossol correspondentes. A promoção também contempla os perfumes Seleto, Seleto Herbo e Seleto Ocean, com desconto de 50% nos desodorantes da mesma linha.

Além dos benefícios promocionais, a marca aposta em kits presenteáveis personalizados e em uma ação de fidelização que oferece voucher de 10% de desconto para compras futuras em aquisições acima de R$ 150.

A ação ganha destaque em lojas do Shopping Barra, Shopping Itaigara e Guarajuba, além do Espaço Avatim, no Comércio.

Priscila Diniz Crédito: divulgação

3. Priscila Diniz (@prisciladiniz)

Quando o assunto é celebrar momentos especiais, a gastronomia segue entre as escolhas mais procuradas pelos casais durante o Dia dos Namorados. Em Salvador, a Priscila Diniz reforça essa conexão por meio de produtos que unem tradição, afeto e compartilhamento.

Entre os destaques estão opções que dialogam diretamente com o universo da data, como o tradicional bolo Casadinho, além de tortas, sobremesas e doces que transformam encontros e comemorações em experiências ainda mais especiais.

A proposta acompanha uma tendência crescente do mercado, que vê os consumidores buscarem presentes e experiências capazes de criar memórias afetivas. Nesse cenário, a confeitaria se consolida como uma alternativa para quem deseja celebrar o Dia dos Namorados de forma mais intimista e saborosa.

A marca possui operações em pontos tradicionais da cidade, incluindo unidades na Pituba e no Salvador Shopping, entre outros canais de venda e atendimento ao público.

Cacau Show Crédito: divulgação

4. Cacau Show (@cacaushow)

A Cacau Show decidiu transformar o tradicional presente de Dia dos Namorados em uma experiência que vai além do chocolate. A marca lançou uma ação nacional envolvendo o chocolate Dreams 130g, conectando a campanha ao universo do entretenimento e da experiência.

Bilhetes premiados foram distribuídos nas unidades do produto e levarão 100 consumidores para participar de um momento histórico no Cacau Park: a primeira volta da montanha-russa de lançamento mais rápida da América Latina. A iniciativa aposta no elemento surpresa para ampliar o envolvimento do público com a marca.

Além da promoção principal, a estratégia também vem sendo fortalecida por meio de influenciadores digitais que estão disponibilizando cupons promocionais exclusivos para compras realizadas no site e aplicativo da rede, ampliando as possibilidades para quem deseja presentear durante a data.

Em Salvador, a Cacau Show conta com diversas lojas distribuídas pela cidade, incluindo unidades em centros comerciais como Salvador Shopping, Shopping da Bahia, Shopping Barra, Shopping Paralela e Shopping Bela Vista.

Vivara Crédito: divulgação

5. Vivara (@vivaraonline)

Referência nacional no segmento de joias, a Vivara também intensificou suas ações para o Dia dos Namorados com campanhas que unem valor emocional, exclusividade e benefícios comerciais para os consumidores.

Uma das iniciativas é a Semana Ouro, campanha que oferece 15% de valorização na troca de ouro. A ação permite que clientes transformem peças antigas em crédito para aquisição de novas joias, criando uma alternativa para quem deseja renovar ou presentear durante a data.

A marca também disponibiliza uma condição especial para compras de maior valor. Utilizando o código promocional VIVARAVIP, consumidores recebem R$ 1.000 de desconto em compras acima de R$ 5.000 realizadas pelo site ou aplicativo, fortalecendo o período de vendas para uma das datas mais importantes do setor.