Deputado omite que número de mortes dito por ministro foi corrigido

Vídeo de deputado federal engana ao dizer que o ministro Paulo Pimenta espalha desinformação ao negar que nove pacientes de UTI em Canoas morreram por conta dos alagamentos.

Publicado em 17 de maio de 2024 às 15:45

Enganoso: Vídeo de deputado federal engana ao dizer que o ministro Paulo Pimenta espalha desinformação ao negar que nove pacientes de UTI em Canoas morreram por conta dos alagamentos. O post do deputado, feito em 11 de maio, mostra vídeo do momento em que o prefeito de Canoas (RS), Jairo Jorge (PSD), conta a Pimenta que nove pessoas haviam morrido. Mas essa conversa foi em 4 de maio e, no dia 5, Jorge corrigiu a informação, dizendo que haviam sido duas vítimas.

Conteúdo investigado: Vídeo do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) com a chamada “Prefeito de RS escancara mais uma fake news do ministro do Lula – Mortes na UTI”. A publicação traz trecho do programa Estúdio I, da Globonews, de 10 de maio, em que Paulo Pimenta comenta casos de desinformação relacionados à tragédia no Sul e cita alerta para a morte de 9 pacientes em UTI, informação que depois foi desmentida. Em seguida, é exibida conversa entre o prefeito de Canoas e Pimenta em que o primeiro conta que nove pacientes de UTI morreram devido aos alagamentos no Sul. O vídeo de Gayer usa também reportagem do Poder360 intitulada “Prefeito de Canoas (RS) confirma morte de 9 pacientes em UTI inundada pelas chuvas”.

Onde foi publicado: YouTube e Kwai.

Conclusão do Comprova: Gustavo Gayer engana ao dizer, em vídeo, que o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, Paulo Pimenta (PT), espalhou desinformação sobre mortes em UTI decorrentes da tragédia no Rio Grande do Sul. Para chegar à conclusão enganosa, Gayer publica dois vídeos, de momentos diferentes. No primeiro, Pimenta conversa com o prefeito de Canoas, Jairo Jorge (PSD), que diz que nove pacientes que estavam em UTI haviam morrido por conta dos alagamentos na cidade. No segundo, um trecho do programa Estúdio I, em 10 de maio, da Globonews, o ministro diz: “Surgiu uma fake news de que nove pessoas tinham ido a óbito em um hospital de uma cidade da região metropolitana”.

Gayer também usa reportagem do site Poder360 sobre Jairo Jorge ter confirmado, em conversa por telefone com Pimenta, a morte de nove pessoas. Esse diálogo, por telefone e filmado, ocorreu em 4 de maio e o prefeito de Canoas corrigiu o número de mortes no dia seguinte. Duas pessoas morreram, e não nove. “Tivemos, na verdade, dois óbitos. Um óbito de uma pessoa que estava em morte cerebral e que nessa transferência veio a falecer, e de uma outra pessoa que se jogou do quarto andar de um prédio e em razão das múltiplas faturas, pela gravidade da situação, nessa transposição acabou falecendo”, disse Jairo Jorge. O Poder360 publicou texto sobre a retificação no mesmo dia. Já o vídeo de Gayer é de 11 de maio, ou seja, seis dias após o número ser corrigido.

O deputado foi procurado pelo Comprova, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

Enganoso, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. No YouTube, até 14 de maio, o vídeo do deputado já contava com mais de 317 mil visualizações. O conteúdo replicado tem 7,5 mil curtidas, 1,3 mil comentários e 3,1 mil compartilhamentos.

Fontes que consultamos: Procuramos os vídeos originais do deputado e das declarações do ministro Paulo Pimenta, publicadas, respectivamente, em 11 e 10 de maio. Também buscamos as matérias do Poder360 e a correção feita nas redes sociais do prefeito Jairo Jorge.

