Água volta a subir no aeroporto de Porto Alegre e atinge aviões

A água voltou a subir no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, atingindo diversos aviões que estão parados na pista. Devido à enchente, as operações no local seguem suspensas por tempo indeterminado.

Tomada por uma enchente histórica que já dura mais de uma semana, parte da capital gaúcha continua debaixo d'água nesta sexta-feira, 10. De acordo com medição da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) do Rio Grande do Sul, o nível atual do Lago Guaíba estava em 4,72 metros às 10h.