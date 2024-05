CALAMIDADE PÚBLICA

Aviões da FAB lançam mantimentos de paraquedas em áreas isoladas do RS

A Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou o lançamento, por via aérea, de cargas com doações para a população que vive em áreas ainda isoladas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O objetivo é atender cidades em que o acesso por terra se tornou inviável devido à obstrução de estradas.