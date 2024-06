Apenas 10% do efetivo das Forças Armadas do País é composto por mulheres

O serviço militar no País é majoritariamente masculino. De acordo com dados oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutica, de cada dez militares na ativa, apenas um é mulher. Somente na FAB as mulheres ocupam mais de 20% do efetivo.