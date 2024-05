SINAPIR

Baiano Yuri Silva é o novo secretário do Sistema Nacional de Igualdade Racial

A pasta é considerada a principal secretaria do Ministério da Igualdade Racial

Da Redação

Publicado em 24 de maio de 2024 às 09:56

Yuri Silva Crédito: Reprodução/Twitter

O jornalista e mestrando em Politicas Públicas baiano Yuri Silva é o novo secretário do Sistema Nacional de Igualdade Racial (Sinapir). A pasta é considerada a principal secretaria do Ministério da Igualdade Racial.

A missão de Yuri será fortalecer a organização e a articulação para implementação de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades raciais no país. A sua nomeação foi publicada na quinta-feira (23), no Diário Oficial da União.

Ele já havia ocupado a diretoria de Políticas de Combate e Superação do Racismo da Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas, Combate e Superação do Racismo, também no Ministério da Igualdade Racial. Além disso, participou da equipe de transição do Governo Lula integrando a coordenação do grupo de trabalho sobre igualdade racial.

Natural de Salvador, Yuri Silva é jornalista e ativista antirracista, LGBTQIA+ e das pautas dos Direitos Humanos. No movimento negro, foi membro do Operativo Nacional da Convergência Negra, fórum de unidade que reúne 14 organizações nacionais e históricas do movimento negro brasileiro, como Unegro, Conen, CEN, MNU, APNs, Quilombação, UNALGBT, Raiz da Liberdade, Circulo Palmarino, MNU, Afro-Origem e ABPN.