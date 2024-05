AJUDA

Bombeiros baianos seguem na operação de busca e resgate no RS

Neste domingo (5), os militares estão trabalhando em Galópolis e Santa Lúcia do Piaí

Da Redação

Publicado em 5 de maio de 2024 às 17:19

Bombeiros baianos seguem na operação de busca e resgate no RS Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Desde a última quinta-feira (2), 22 bombeiros militares do Corpo de Bombeiros da Bahia estão atuando na operação de busca e resgate no Rio Grande do Sul. Até este sábado (4), a equipe baiana já havia resgatado cerca de 169 pessoas e pelo menos dois cachorros. A ação contou com o apoio de aeronave. Entre os resgatados estão idosos e crianças. Os bombeiros da Bahia também recuperaram quatro corpos.

Neste domingo (5), os bombeiros estão trabalhando em Galópolis, distrito de Caxias do Sul, onde permanecem em busca de pessoas soterradas pelos deslizamentos de terra na região. Outra equipe está em Santa Lúcia do Piaí, empenhada no resgate de 11 moradores que estão isolados na região de Faria Lemos, distrito de Bento Gonçalves, onde habitantes estão sendo retirados de locais de risco.