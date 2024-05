TRAGÉDIA

Jogos de Grêmio e Inter por torneios continentais são adiados por causa das enchentes no Rio Grande do Sul

Os jogos de Grêmio e Inter por Libertadores e Sul-Americana, respectivamente, foram adiados pela diretoria de competições e operações da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) por causa das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. As partidas aconteceriam na próxima semana. As informações são do ge.