TRAGÉDIA NO RS

Bombeiros baianos encontram três corpos e resgataram 90 vítimas no RS

Bombeiros que saíram da Bahia para ajudar no resgate das vítimas da chuva no Rio Grande do Sul encontram três corpos, nesta sexta-feira (3), em Caxias do Sul, e socorreram cerca de 90 pessoas, incluindo idosos e crianças, neste sábado (4), em Bento Gonçalves. Essa foi a mesma região onde cerca de 200 trabalhadores baianos foram encontrados vivendo em situação análoga à escravidão, em 2023. Gaúchos estão distribuindo quentinhas para os militares envolvidos nas buscas como agradecimento.

Os bombeiros contaram que a situação está crítica. Os sobreviventes foram removidos do local com o apoio de aeronave. A área fica a uma distância de 11 km, caminhando em região de serra, e as equipes tiveram apoio de quadriciclos em alguns trechos. Um cachorro também foi resgatado por bombeiros baianos neste sábado. O animal estava sozinho em casa, no distrito de Galópolis, em Caxias do Sul.