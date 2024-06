Ex-prefeito César Maia aparece sem as calças e sentado em vaso sanitário em sessão da Câmara

Crédito: Divulgação/Câmara do Rio

O vereador e ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, apareceu em uma reunião virtual da Câmara Municipal sentado no que parece ser um vaso sanitário. O edil ainda estava sem as calças quando foi flagrado. A sessão ocorreu na quarta-feira (5).