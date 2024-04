Infraestrutura

Impulsionado pelo agro e mineração, setor de máquinas espera crescer 66% este ano

Expectativa é alimentada por projetos privados e investimentos estaduais e municipais

Donaldson Gomes

Publicado em 23 de abril de 2024 às 16:37

Feira de máquinas e equipamentos deve reunir 35 mil pessoas Crédito: Divulgação

O setor de equipamentos e tecnologia para construção e mineração projeta a venda de 55 mil máquinas este ano no Brasil. Um dos grandes termômetros da economia, os fabricantes de máquinas dizem que o número ainda pode ser maior, caso projetos federais como o do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e o Minha Casa Minha Vida ganhem ritmo ainda este ano. No ano passado, foram comercializados 31 mil unidades, que resultaram em um volume de R$ 31 bilhões, de acordo com dados da Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração (Sobratema).

Se a expectativa se confirmar, o mercado de produtos indispensáveis em atividades como a construção, obras de infraestrutura, saneamento, agricultura e mineração, entre outros, deverá crescer 66% na comparação com o desempenho registrado em 2023. “Esta é uma previsão completamente realista que pode ser alcançada graças a investimentos privados e de estados e municípios. Se houver uma aceleração em programas federais, acredito que o número pode até ser superado”, avaliou Afonso Mamede, presidente da Sobratema, durante a abertura oficial da M&E Expo, em São Paulo, nesta terça-feira (23).

O percentual expressivo de crescimento se explica por conta de um efeito da pandemia de covid. Em 2022, o mercado, depois de dois anos praticamente parado, adquiriu um volume expressivo de equipamentos, o que levou a uma queda no ano seguinte, em 2023.

M&T Expo é maior feira de equipamentos para construção e mineração da América Latina Crédito: Divulgação

Mamede explicou que o mercado brasileiro está em ritmo de recuperação, depois da pandemia. O país, que alcançou o ápice na comercialização de máquinas e equipamentos em 2011, com 83 mil unidades vendidas, chegou ao fundo do poço em 2016, com apenas 13 mil, num reflexo direto das investigações de esquemas de corrupção. “O setor parou, o crédito desapareceu e o desemprego explodiu”, lembra. “Depois disto, tivemos grandes transformações no mercado de infraestrutura, com novos marcos legais e programas de concessões, que transformaram a realidade”, completa.

Eurimilson Daniel, vice-presidente da Sobratema, destacou a importância da mecanização para o desenvolvimento do país. “As principais atividades exportadoras do Brasil são o agronegócio e a mineração, que lideram o crescimento da economia e são duas atividades que dependem bastante da mecanização”, lembrou.

Se por um lado, o mercado ainda aguarda uma aceleração nos investimentos federais previstos, Daniel acredita que o ano eleitoral deve levar estados e municípios a investirem em obras de infraestrutura. “Se juntarmos o que está previsto para a iniciativa privada com investimentos de estados e municípios, vamos ter uma perspectiva muito positiva”, avalia.

Ele destacou que as perspectivas para empresas dos principais setores econômicos relacionados a máquinas são bastante positivas. “Hoje o que preocupa um pouco é o cenário econômico, com o risco de um estouro no orçamento, que pode gerar inflação e aumento da taxa de juros”, ponderou.

A mineração, por exemplo, tem perspectivas positivas para empresas de todos os portes. “A mineração urbana, que trabalha com muitas máquinas, está sempre muito forte. A produção de ferro demanda muito equipamento e tem também os projetos de mineração de médio e pequeno portes, que também são importantíssimos”, avaliou.

Outro setor que alimenta as expectativas positivas é o de energia renovável, graças à demanda de equipamentos para implantação de parques. “Tudo o que tem a ver com infraestrutura nos beneficia”, diz.

Rolf Piken, CEO da Messe Muenchen no Brasil, acredita que a M&T Expo deste ano deverá ter resultados muito positivos, ancorada nos investimentos previstos em infraestrutura pra o Brasil este ano. Ele citou como exemplo, a expectativa de investimentos federais na área, de R$ 199 bilhões, além de estudos que indicam um aumento de confiança dos empresários que atuam no setor. A Messe Muenchen, responsável pela organização do evento, espera receber 35 mil visitantes até a próxima quinta-feira, no São Paulo Expo. São esperados 500 expositores de 15 países, numa área de 82 mil metros quadrados.