SALVADOR

Jornalista é furtada na Bienal do Livro: 'Achei que estava num lugar seguro'

Vítima estava com filho de 3 anos; outras mulheres também teriam sido roubadas

Esther Morais

Publicado em 2 de maio de 2024 às 12:34

Mais de 100 mil pessoas estiveram no Centro de Convenções de Salvador para a Bienal do Livro em 2024 Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Um lugar de cultura, ensino e aprendizagem. A jornalista Lorena Morais, 37, foi na tarde de quarta-feira (1º), pela primeira vez, para a Bienal do Livro em Salvador cheia de expectativas. Ela ainda levou o filho de 3 anos para acompanhar a programação infantil. Mas o que era uma experiência cultural se transformou em trauma. Enquanto andava na Ala B do espaço, Lorena descreve que sentiu um peso na mochila que carregava nas costas e, quando olhou para trás, o zíper da bolsa estava aberto e o seu celular, um iPhone 15 Pro, havia sido furtado.

"Eu achava que estava em um lugar seguro. Levei meu filho para participar da Bienal e volto com ele traumatizado, triste. Me senti impotente. Paguei pra participar do evento, paguei estacionamento caro, mas quando fui procurar ajuda, ninguém me ajudou", reclama. Lorena denuncia que teve dificuldades para encontrar seguranças no evento e, ao encontrar, foi orientada pelo chefe da equipe para ir até o banco de informações, na entrada da Bienal.

Ao chegar no ponto, ela soube de outras mulheres furtadas no mesmo local. "A própria pessoa do balcão falou que uma mulher foi roubada antes de mim e, enquanto eu estava lá, chegou outra moça dizendo que tinha sido roubada", relembra. "Ainda perguntei se tinha câmera e informaram que não tinha dentro do evento", acrescenta. Lorena prestou queixa online e está em contato com operadora e bancos para bloquear os acessos do telefone.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Bienal para entender quais as ferramentas de seguranças e ter um posicionamento sobre o furto, mas não recebeu retorno até a última atualização da matéria.

Fluxo alto de visitantes

A Bienal do Livro 2024 chegou ao último dia na quarta-feira (1º) com o maior fluxo de visitantes entre as edições do evento. Por conta disso, a preocupação de Lorena era de manter o filho perto de si. "Tava bem lotado, meu filho estava com pulseira mas fiquei com medo de perder", declara. Foi depois de comprar um doce para o menino e guardar o celular na mochila nas costas que houve o furto.

Depois dos perrengues, Lorena revela que não quer mais voltar para a Bienal, nem para outros grande eventos, sobretudo, sozinha com o filho.

Além disso, uma queda de energia atrasou a programação do evento no Centro de Convenções durante a manhã de quarta. Isso porque o local registrou uma falta de luz repentina. Por conta da situação, visitantes utilizam a lanterna dos seus celulares para visitar stands.