ÚLTIMO DIA

Com lotação máxima, Rita Batista lança seu primeiro livro na Bienal

Lançamento ocorreu mesmo após atraso de quase duas horas no Centro de Convenções

Wendel de Novais

Publicado em 1 de maio de 2024 às 14:21

Rita Batista Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Mesmo após atraso de quase duas horas por conta de uma queda de energia no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, a jornalista Rita Batista lançou seu primeiro livro com lotação máxima na Bienal do Livro da Bahia, no início da tarde desta quarta-feira (1°). O lançamento aconteceria na Ala B do Centro, onde está a Arena Jovem, que estava lotada antes mesmo das 11h, horário anteriormente previsto para o painel do livro da jornalista.

Porém, só se concretizou no Café Literário, outro auditório do local. Ainda assim, o público não arredou o pé. Durante a apresentação, os fãs de Rita ocuparam todas as cadeiras dispostas no local e alguns ainda acompanharam de pé as falas da jornalista. O esforço era mínimo perto da alegria de quem, há anos, a acompanha. Caso de Fernanda Gerolamo, 51 anos, corretora de imóveis, que afirma ouvir os pensamentos de Rita desde 1998.

"Eu acompanho Rita desde a época da rádio. A partir dali, eu me identifiquei, e hoje foi a minha oportunidade de vê-la. Eu cheguei, não tinha energia, não tinha mais o livro, eu não sabia da pulseira que tinha que comprar uma hora antes para ter acesso ao Café Literário. Eu já me desesperei, larguei meu marido lá fora e disse pra ele me deixar porque eu vou dar um jeito. E, no fim, consegui. Comprei o livro e vou tentar muito ter o autógrafo dela", conta.

O empenho de Fernanda, assim como das outras centenas de pessoas no local, se deu para prestigiar o lançamento do livro dedicado a quem acompanha as redes sociais da jornalista todos os dias. Isso porque a obra, batizada de “A Vida é um Presente: Mantras Para o Seu Dia a Dia”, reúne 111 mantras que a jornalista costuma falar para quem a segue. O lançamento ocorreu após o painel “A Insustentável Leveza do Ser”, com a própria Rita, e mediação de Gabriela Almeida.

No auditório, além de destacar a felicidade em lançar o livro, ela agradeceu ao público pela presença e carinho. "No fim de 2022, a editora me procurou e chamou para fazer o livro. Eu nem sabia se era possível, porque os mantras são universais, mas me explicaram que, ainda assim, dá para fazer uma coletânea de mantras. Queria fazer 365, um para cada dia do ano, mas disseram que não dava. Depois, virou 108 e eu pedi, no fim, para adicionar 3 que não podiam faltar. Estão aí os 111, o que é um presente, assim como vocês em minha vida", disse aos fãs no início do painel que antecedeu seu lançamento.