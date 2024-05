ÚLTIMO DIA

Bienal do Livro encerra nesta quarta-feira (1): veja programação

A programação conta com mesas, sessão de autógrafo e homenagens ao Ilê Aiyê

Da Redação

Publicado em 30 de abril de 2024 às 22:20

Bienal do Livro Bahia Crédito: Paula Froes / CORREIO

Realizado no Centro de Convenções de Salvador, a Bienal do Livro Bahia encerra sua programação nesta quarta-feira (1). O último dia do evento conta com participações da apresentadora Rita Batista, da cantora Zélia Duncan e homenagens aos 50 anos do bloco Ilê Aiyê.

Entre os destaques do dia está a sessão de autógrafos do livro “Cartas de Santa Dulce”, que acontece no estande das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) das 16h às 17h, e terá a presença de Maria Rita Pontes, sobrinha da Mãe dos Pobres e superintendente da Osid.

Na Arena Jovem, a programação começa às 11hs com a mesa “A insustentável leveza do ser” com participação da apresentadora Rita Batista e do poeta Allan Dias Castro. No mesmo local será realizada às 15hs a mesa “A história nos transforma em outras” que tem como convidada a cantora Zélia Duncan.

A programação se encerra às 18hs no Café Literário homenageando aos 50 anos do bloco Ilê Aiyê com a mesa “O mais belo dos belos: Ilê Aiye faz 50 Anos” que terá participação do Vovô do Ilê, um dos fundadores do bloco e da historiadora Luciana Brito.

Confira a programação:

Janelas Encantadas

11:00 – Entre Páginas: As Mulheres Abayomi com Adilson Passos

12:00 – Projeto Caminhos Da Leitura - Fundação Gregório De Matos apresenta: Biblioterapia com Francineide Souza e Deborah Miranda

14:00 – Entre Páginas: Uga: a fantástica história de uma amizade daquelas com Kaká Werá

15:00 – Era Uma Vez: Do tempo que os bichos falavam com Danielle Andrade

16:00 – Era Uma Vez: Essa toalha tem estória com Saluá Chequer e Igor Trovanova

17:30 – Histórias Cantadas: Cadê Radbrin? – Uma aventura brincante com Grupo Cadeiradebrin

Arena Jovem

11:00 – A insustentável leveza do ser com Allan Dias Castro, Rita Batista e Gabriela Almeida

15:00 – A história nos transforma em outras com Heloisa M. Starling, Zélia Duncan e Edma Góis

17:00 – O livro que me fez leitor com Socorro Acioli, Elayne Baeta, Adriel Bispo, Pedro Rhuas e Maria Dolores Rodriguez

Café Literário

11:00 – Tv Bahia Apresenta: o desafio da manutenção da literatura infantil em tempos digitais com Emília Nuñez, Renata Fernandes, Ricardo Ishmael e Marcos Cajé

14:00 – Meu trabalho é te traduzir com Sérgio Machado, Rita Santana e Denny Fingergut

16:00 – Um Brasil para os brasileiros com Kaká Werá, Joice Berth e Suzane Lima Costa