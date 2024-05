SALVADOR

Bienal do Livro de Salvador registra atraso em programação e longas filas após queda de energia

Último dia de evento acontece no Centro de Convenções da capital, na Boca do Rio

Uma queda de energia atrasa a programação da Bienal do Livro de Salvador na manhã desta quarta-feira (1°) no Centro de Convenções. Isso porque o local registrou uma falta de luz repentina.

A Arena Jovem, inclusive, é o local onde a jornalista Rita Batista estreia na bienal como autora após painel “A Insustentável Leveza do Ser”, que conta com a participação da própria Rita, de Bruna Lombardi e tem mediação de Gabriela Almeida.

Depois do painel, a jornalista lança o livro “A Vida é um Presente: Mantras Para o Seu Dia a Dia”, que reúne 111 textos de sua autoria. A organização do evento informou que o atraso na programação se daria por trinta minutos em virtude da falta de energia. No entanto, até o momento, a luz não voltou na Ala B do Centro de Convenções.