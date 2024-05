GRANDE EVENTO

Com destaque para literatura infantil, editora celebra crescimento da Bienal do Livro Bahia

A editora Cortez, uma das 200 marcas presentes na edição de 2024 da Bienal do Livro Bahia, celebrou o crescimento do evento. Voltando a Bienal após participar do encontro em 2022, a Cortez trouxe 500 títulos para o seu estande no Centro de Convenções Salvador.