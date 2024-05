"AMANDO"

Atriz é confundida com Madonna durante gravação no Rio de Janeiro

A atriz da TV Globo Monique Alfradique contou em seu Instagram que foi confundida com Madonna, quando fazia uma gravação no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro.

“E eu que fui gravar meu novo projeto em Copacabana e fui confundida nada mais nada menos do que Madonna! Eu to amando! Será que ela precisa de dublê?”, brincou.

Ela disse que só soube da confusão ao ver as supostas fotos de Madonna. “Estou gravando meu programa Beach Life e recebi algumas notícias de que a Madonna estava gravando no Forte de Copacabana ontem. Como assim? Eu estava gravando no Forte de Copacabana. Como não vi ela por lá?”, questionou. “Quando vi as fotos, quem era a Madonna? Eu, a Madonna de Niterói”, contou.