DIVA POP NO BRASIL

Equipe de Madonna curte dia de folga no Rio e mostra bastidores de show; confira

A cantora Madonna desembarcou no Rio de Janeiro na segunda-feira (29) e trouxe consigo uma equipe de aproximadamente 200 pessoas. Enquanto se preparam para a apresentação que vai encerrar a “Celebration tour” na Praia de Copacabana, no Rio, neste sábado (4), bailarinos da diva pop postaram um pouco dos bastidores da capital carioca nas redes sociais. Um deles é Marvin Gofin, um dos membros do balé de Madonna.

Ele divulgou registros da passarela construída do Copacabana Palace até o palco. Através do equipamento, Madonna fará a travessia do hotel para se apresentar. Em seguida, o bailarino mostrou como seria insustentável passar pela praia com o tanto de pessoas esperadas. De acordo com os organizadores do evento, são esperadas aproximadamente 1,5 milhão de pessoas.