RIO DE JANEIRO

Madonna chega ao Brasil e fãs comemoram

Madonna desembarcou na manhã desta segunda-feira, 29, no Brasil para o show de encerramento da turnê The Celebration Tour, que ocorre no sábado, 4, na Praia de Copacabana. A cantora chegou ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 29, por volta das 10h05.