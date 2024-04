CONVIDADO ESPECIAL

Diplo será responsável por abrir show de Madonna em Copacabana

Com um setlist de músicas brasileiras, Diplo foi confirmado como convidado especial que abrirá o show de Madonna em Copacabana, no Rio de Janeiro

Faltam 10 dias para o show de Madonna em Copacabana, no Rio de Janeiro, e foi revelado que o DJ norte-americano Diplo será o convidado especial responsável pela abertura da apresentação. A partir das 20 horas, ele sobe ao palco para apresentar uma setlist com curadoria de músicas brasileiras. O DJ tem parcerias com artistas nacionais como Anitta, Pabllo Vittar, Deize Tigrona, Bonde do Rolê e Iza.